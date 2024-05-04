Харьков в огне после ударов БПЛА, ВСУ атаковали Крым ракетами ATACMS, ВС РФ штурмуют Часов Яр

By Euronews

Россия продолжает наносить удары по территории Украины, мишенями которых становятся гражданские объекты, а жертвами - мирные жители

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Российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по украинскому городу Харькову - в результате произошло несколько крупных пожаров, по меньшей мере 4 человека, в том числе один ребенок, получили ранения.

Самое сильное возгорание, по данным местных властей, возникло в складских помещениях общей площадью около 3 тысяч квадратных метров. Из-за падения обломков БПЛА загорелись двухэтажное офисное и складское здания, а также здание шиномонтажа.

В Павлоградском районе Днепропетровской области ударами "Шахедов" был поврежден объект критической инфраструктуры и три частных дома, один из них загорелся. Пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В общей сложности за минувшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.

По данным украинских военных, силы РФ атаковали из различных видов вооружений - минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ОТРК, БПЛА и тактической авиации - 141 населенный пункт и 222 объекта инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

МО РФ: ВСУ ударили по Крыму ракетами ATACMS

Министерство обороны России заявило, что оккупированный Крым ночью был атакован ракетами ATACMS и что якобы все они были сбиты.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова", - утверждают в российском ведомстве.

Битва за Часов Яр

Тем временем российские войска продолжают наступательные действия в окрестностях Часова Яра, который, по некоторым данным, им приказано захватить к 9 мая.

Однако, как сообщают российские военные блогеры, успех сил РФ там пока весьма скромный. На северном фланге продвинуться не выходит - в том числе из-за контратак противника. На центральном участке ВС России вышли к восточным окраинам микрорайона "Канал", но прорваться вглубь не удалось и теперь они пытаются взять его в полуохват с флангов.

В то же время южнее, в районе Ивановского, российские силы продвинулись по южной части заказника "Ступки-Голубовские-2" до русла канала "Северский Донец - Донбасс". По некоторым данным, заказник перешел под контроль войск РФ почти полностью.