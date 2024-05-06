Российские силы снова нанесли удар по Харькову и области

By Euronews

В день, когда православные христиане отмечали Пасху, силы РФ нанесли удар по Харькову и области.

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В результате российского удара по Харькову и области в воскресенье погиб по меньшей мере один человек. Семнадцать получили ранения. Повреждены и разрушены жилые дома, автомобили и офисные здания.

Украинская прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны российской армией.

Американский Институт изучения войны в новой сводке-анализе, напоминает, что Россия продолжает наращивать северную группировку, которая может снова атаковать северо-восток Украины, в том числе Харьков.

Впрочем, сил для штурма Харькова у России на этом направлении, считают аналитики, пока нет.