В Брюсселе обсуждают интеграцию оборонной промышленности ЕС и Украины

By Euronews

В форуме принимают участие представители 140 предприятий.

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Представители институтов ЕС, правительств, европейской и украинской оборонной промышленности, отраслевых ассоциаций, ключевых стран-партнеров и организаций собрались на форуме в Брюсселе для укрепления оборонно-промышленного сотрудничества между ЕС и Украиной.

Форум является первым шагом в реализации Европейской оборонно-промышленной стратегии и важной частью нашей поддержки Украины.

Встречу, на которой рассматриваются вопросы укрепления сотрудничества и увеличения производства боеприпасов в ЕС и Украине, принимает заместитель председателя Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Конечно, Украина — страна, находящаяся в состоянии войны, и Россия нацелилась на промышленные мощности, мощности, которые мы должны обеспечить, мощности для обороны и мощности для увеличения производства", — заявил Боррелль в начале форума. "Нам необходимо интегрировать украинскую обороноспособность с промышленной точки зрения с нашей. Конкретно это означает, в частности, содействие совместным закупкам между европейской и украинской оборонной промышленностью", — заявил Боррель.

"Наша цель — найти дополнительное финансирование для закупок у украинской оборонной промышленности для украинских вооруженных сил. Это самый быстрый способ, которым мы можем помочь фронту", — добавил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. "У нас есть инициатива, которую мы называем "Оружейники", и по этой инициативе уже две первые страны вызвались профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине", — отметил глава ведомства.

В форуме принимают участие более 140 предприятий оборонной промышленности из 25 стран-членов ЕС.