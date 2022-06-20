Украинское зерно: надежда на ООН

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что под эгидой ООН Россия, Украина и Турция смогут договориться о морской транспортировке украинского зерна. Об этом он заявил в ходе встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, состоявшейся в Люксембурге в понедельник:

– Очень надеюсь – более того, я уверен, что ООН в итоге достигнет соглашения. Это просто немыслимо, невообразимо, что миллионы тонн пшеницы по-прежнему заблокированы на территории Украины, в то время как в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление. Поэтому не могу представить, что такое будет продолжаться.

Страны Запада заявляют, что Россия препятствует экспорту морским путём украинского зерна, что приводит к его дефициту на мировом рынке и продовольственному кризису. Между тем Москва отрицает обвинения в свой адрес, отмечая, что проблемы с судоходством в Чёрном море вызваны минированием украинской стороной акватории своих портов.