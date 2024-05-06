Сложная ситуация на фронте. Сумская область без света. Жертвы в Белгороде

By Euronews

Российские обстрелы Украины не прекращаются. Главнокомандующий ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте.

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Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский двое суток провел на передовой из-за сложной ситуации на фронте.

"В связи со сложной ситуацией на Востоке, в течение двух суток работал в частях, которые ведут оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара противника. Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск", — заявил Сырский.

В понедельник пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила, что в Сумской области из-за российского удара по инфраструктуре накануне вечером без доступа к электричеству остались 400 тысяч потребителей.

В Сумской области 91 населенный пункт пока остается без электроэнергии.

Российские обстрелы Сумской области в понедельник продолжились, пострадали трое детей в поселке Угроеды. В результате российского обстрела Константиновки в Донецкой области ранения получили четверо мирных жителей.

Главное управление разведки сообщило о проведении спецоперацию в ночь на 6 мая, в ходе которой был уничтожен российский скоростной катер в аннексированном Крыму.

В заявлении пресс-службы ГУР МОУ говорится: "В результате операции подразделения ГУР МО Украины "Group 13" ударным морским дроном Magura V5 уничтожен скоростной катер российских захватчиков. Успешная миссия в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма стала возможной при содействии платформы United24".

Жертвы в Белгороде

Власти Белгородской области обвинили ВСУ в атаке дронов, которая привела к гибели 7 человек, пострадали около 40 человек. Сообщается о погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины в селе Никольское в результате работы систем ПВО.

Дипломатическая эскалация

МИД РФ в понедельник сообщил, что вызвал послов Франции и Великобритании.

В заявлении ведомства говорится "о деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта".

Посол Великобритании был вызван "в связи с недавним заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в интервью агентству Reuters о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия".