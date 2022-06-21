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Новости Европы

«Лукойл» по-прежнему заправляет баки в Бельгии

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 Aida Sanchez Alonso
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Автозаправочная станция "Лукойла"
Автозаправочная станция "Лукойла"   -   Авторское право  AP Photo

Возле автозаправочных станций «Лукойла» в Бельгии растёт напряжённость.

«Сколько детей вы убили, купив бензин "Лукойла!"» — кричит участница демонстрации. 

Протестующие, в основном украинцы, требуют бойкотировать нефтяную компанию за её связи с Россией, которая напала на их страну. Но некоторые водители не считают себя к этому причастными: 

«Я всегда покупают здесь бензин. А эти люди сказали, что я финансирую войну. Да не финансирую я войну, я просто покупаю бензин».

Эта крупнейшая в России частная нефтяная компании имеет в странах Бенилюкса 260 заправок. В марте её совет директоров призвал к скорейшему прекращению в Украине того, что он назвал "вооружённым конфликтом". Несмотря на это основатель «Лукойла» Вагит Алекперов попал под западные санкции и ушёл в отставку. 

Общественная организация поддержки Украины обнаружила связь между бельгийским филиалом «Лукойл" и штаб-квартирой компании в Москве.

«Все АЗС «Лукойл» в Бельгии работают по франчайзинговому договору, и по этому договору владельцы АЗС должны платить роялти за использование бренда «Лукойл», - сказала активистка организации Оксана Булда. - Эти выплаты в конечном итоге идут в Россию».

Но филиал "Лукойл" настаивает на своей независимости, напоминает, что он вляется членом Бельгийской нефтяной федерации и активным участником местного бизнес-сообщества. 

«Мы действуем здесь как местная компания с независимым персоналом, мы обеспечиваем работой местных жителей, мы платим здесь налоги, мы трудоустраиваем тысячу человек, - сказала менеджер по маркетингу Лукойла в Бенилюксе Элс Руйсен. - Как вы знаете, нефть поступает сюда из России, но и другим потребителям тоже. Где бы вы не заправлялись, в смеси всегда может быть немного российского топлива».

"Лукойл", как и другие владельцы АЗС в ЕС, ищут альтернативу российскому топливу. Через несколько месяцев санкции ЕС, скорее всего, окончательно запретят покупать нефть и нефтепродукты из РФ.