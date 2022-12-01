Сицилийский завод "Лукойла": продажа или реквизиция?

"Лукойл" возобновил переговоры с американской энергетической компанией Crossbridge Energy Partners, потенциальным покупателем расположенного на Сицилии нефтеперерабатывающего завода ISAB.

Как сообщает Financial Times, "Лукойл" планирует заключить соглашение на сумму 1,5 млрд евро до 5 декабря. Однако правительство Италии, которое ранее внесло ISAB в перечень критически важных со стратегической точки зрения инфраструктурных объектов, считает, что сделка потребует больше времени.

Ранее "Лукойл" отказался от сделки, по всей видимости, не придя к согласию с покупателем относительно цены сделки. Как указывает Financial Times, российский нефтяной гигант также вёл переговоры с сингапурским нефтетрейдером Trafigura на случай, если не удастся договориться с американской.

Ранее, канал РБК со ссылкой на газету La Repubblica сообщал, что правительство Италии намерено национализировать НПЗ на Сицилии.

По данным газеты, над проектом о национализации крупнейшего НПЗ в Италии работают министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам бизнеса Адольфо Урсо. Завод должен перейти в распоряжение итальянского Минфина, фактически под внешнее управление. Срок такой "опеки" со стороны властей должен быть установлен на 6 месяцев с последующим продлением на такой же срок.

После 5 декабря вступит в силу нефтяное эмбарго ЕС в рамках очередного пакета антироссийских санкций. В результате НПЗ ISAB больше не сможет получать нефть из России. Таким образом, под угрозой увольнения окажутся более 10 тысяч занятых на заводе рабочих. В то же время после фактической национализации завод сможет закупать сырую нефть у других поставщиков.

Нефтеперерабатывающий завод ISAB расположен под Сиракузами на юго-востоке Сицилии. ЛУКОЙЛ приобрел 49% акций в ISAB в 2008 году, а позднее НПЗ полностью вошел в группу. Он считается третьим в Европе по объему нефтепереработки и обеспечивает около 22% рынка бензина в Италии.

До начала войны в Украине ISAB получал от 30 до 40% сырья из России. Остальная нефть поступала от иностранных производителей. После 24 февраля кредиторы прекратили финансирование и перестали предоставлять гарантии, технически необходимые для покупки нефти у альтернативных поставщиков. С этого момента завод стал перерабатывать только российскую нефть.