Энергобезопасность и антироссийские санкции

Антироссийские санкции, связанные с войной на Украине, вносят раскол в ряды стран центральной Европы. На встрече министров иностранных дел страниц-участник неформальной группы Central 5, в которую входят Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия и Словения, обсуждались вопросы энергетической безопасности.

Чехия во время своего председательства в Евросоюзе с 1 июля до 31 декабря текущего года намерена убедить государства - члены сообщества отказаться от поставок российской нефти уже во втором полугодии. "Доходы России от торговли с ЕС должны быть минимизированы", — заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Но Венгрия требует гарантий поставок в республику энергетического сырья из альтернативных источников. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил: "Мы уже подписали пять пакетов санкций. Мы поддержали меры, разработанные ЕС, но для нас есть красная черта — энергетическая безопасность Венгрии. Поэтому мы приняли решение, что не можем подписать любые санкции на нефть и газ".

Против введения эмбарго на нефть и газ из России выступает также Австрия. В Вене призывают к прагматизму. Участники встречи заявили о необходимо принимать такие санкции, чтобы они болезненно отразились на России, а не на государствах - членах Евросоюза.