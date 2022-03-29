Устаёт ли Евросоюз вводить санкции против России?

Евросоюз не только с тревогой наблюдает за кровопролитием у своих восточных рубежей, но и пытается его остановить, приструнить зачинщика и защитить саму демократию. Против вторгшейся на Украину России он ввёл несколько пакетов санкций. Они стали шире и глубже, чем те, что блок применял во время предыдущих международных кризисов.

Если в ходе прошлых конфликтов действия ЕС были вялыми, в нём царили разногласия и фракционность, то война на Украине вдохнула в него обновленный дух решимости, железного единства и быстрой реакции.

27 стран-членов наказали почти все отрасли российской экономики, о которых они могли подумать: центральный банк, финансовую систему, авиастроение, производство полупроводников, предметы роскоши, государственные СМИ — все они стали жертвами возмездия со стороны ЕС.

Боль от далеко идущих мер уже ощущается внутри России: западные компании в массовом порядке покинули страну, инфляция подскочила до 12,5%, золотовалютные резервы стали недоступны, и над РФ нависла перспектива суверенного дефолта.

Но Кремль, не обращая внимания на международное осуждение, продолжает свою военную кампанию. Его, похоже, не обескуражило то, что наземное наступление в основном захлебнулось, а украинские силы переходят в контратаки, тесня вторгшуюся армию. Тем временем ЕС делает перерыв, чтобы перевести дух и оглянуться на самый безумный месяц в своей истории.

Тайм-аут взят после неудачной попытки ввести эмбарго на российские нефтепродукты - один из самых прибыльных источников доходов Москвы. Предложенные ограничения, уже введённые Соединенными Штатами, оказалось непосильным для некоторых зависимых от нефти государств-членов. Они опасались, что потенциальный ущерб от такого радикального шага неизбежно перевесит все его возможные преимущества.

Поскольку запрет на энергоносители снят с обсуждения, по крайней мере, на данный момент, то ответ ЕС вступает в фазу обдумывания с целью оценить практический успех применения обширных санкций.

После двухдневной встречи в Брюсселе, на которой присутствовал не кто иной, как президент США Джо Байден, лидеры ЕС избегали каких-либо новых заявлений, а просто пообещали «закрыть лазейки» и пресечь любые попытки обойти уже введённые ограничительные меры.

«Не будем забывать, что пакет санкций, действующий на данный момент, - это, безусловно, самый жёсткий пакет, который я видел в своей жизни как политик», — заявил на прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Отсутствие новизны резко контрастировало с резкими словами президента Украины Владимира Зеленского, который в своём откровенном виртуальном обращении назвал лидеров ЕС по именам.

«Раз и навсегда. Вы должны сами решить, с кем вы», — сказал Зеленский премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который выступил против запрета на энергоносители.

Даже если призыва Зеленского было недостаточно, чтобы склонить на свою сторону лидеров ЕС, уже привыкших к страстным речам президента, он тем не менее подчеркнул дилемму, стоящую перед блоком на данном этапе конфликта: может ли ЕС позволить себе сидеть сложа руки и ждать, пока санкции заработают?

Пятый пакет

На протяжении всей войны Брюссель нумеровал каждый набор санкций, чтобы подчеркнуть их количество и накопительный характер. Последний пакет, объявленный «четвёртым», установил, среди прочего, запрет на экспорт произведенных в ЕС предметов роскоши стоимостью более 300 евро и лишение России статуса наибольшего благоприятствования по правилам Всемирной торговой организации.

Европейская комиссия подтвердила Euronews, что «не готовится ничего нового» для пятого пакета, но исполнительная власть готова предоставить государствам-членам ЕС варианты, отражающие эволюцию конфликта.

Однако пресс-секретарь отметил, что введение дополнительных санкций не зависит от конкретных событий на местах, и страны-члены должны решить, хотят ли они поднять ситуацию на новый уровень.

По словам этого чиновника, применение Россией биологического и химического оружия против украинцев «полностью изменило бы правила игры», и потребовало бы экстраординарной реакции не только со стороны ЕС, но и со стороны НАТО.

В настоящее время ЕС сосредоточен на том, чтобы ужесточить существующие наказания, наладить их применение и не допустить выхода из-под санкционного режима лиц и компаний, занесенных в чёрный список .

Выжидательный подход приветствовался в некоторых странах, таких как Германия и Нидерланды, которые имеют тесные коммерческие связи с Россией и которым требуется больше времени для адаптации к новым нормам. Но это также вызвало обеспокоенность по поводу "усталости" от санкций.

«Очень важно, чтобы эти санкции были полностью эффективными, ограничивая возможности их обхода. Лазейки должны быть немедленно закрыты, - заявил Euronews немецкий евродепутат Дэвид Макаллистер, который возглавляет Комитет по иностранным делам. - Дальнейшие ограничительные меры остаются на столе в зависимости от действий Кремля».

Его коллега из Франции Натали Луазо, которая является близким соратником президента Эммануэля Макрона, не согласилась с такой оценкой, утверждая, что «немыслимый» уровень разрушений и жертв среди гражданского населения оправдывает усиление "давления на Россию с целью заставить её прекратить эту жестокую войну».

«Я не думаю, что нам следует ждать повода для введения дополнительных санкций, — сказал Луазо Euronews. - Я выступаю за временный и полный запрет на российскую нефть и уголь, чтобы пресечь финансирование войны».

Её комментарии перекликаются со словами министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который недавно заявил, что Европа не может «устать от введения санкций» или «производить впечатление усталой».

Хотя Еврокомиссия отказалась предоставить какие-либо конкретные детали потенциального пятого пакета, варианты могут включать ограничение допуска в воды ЕС российским судам, расширение перечня запрещенных экспортных товаров, увеличения списка олигархов, находящихся под санкциями, и исключение большего количества российских банков из системы SWIFT.

Хотя об отключении от SWIFT много писали во всём мире, оно многих разочаровало после своей публикации, поскольку запрет нацелен пока только на семь банков. Под удар не попали первый и третий по величине финансовые институты России - Сбербанк и Газпромбанк, которые играют важную роль в обработке транзакций, связанных с энергетикой.

«Финансирование обеих сторон конфликта»

В Брюсселе и других столицах ЕС официальные лица настаивают на том, что арсенал санкций по-прежнему широк и богат, и европейцы должны гордиться масштабным ответом Владимиру Путину.

На дебатах о продолжающейся второй месяц войне постепенно стал главным энергетический вопрос, затмив санкционный.

«Каждый день Россия совершает серьёзные и ужасные преступления против ни в чем не повинных мирных жителей Украины, — заявил Euronews евродепутат от Эстонии Урмас Паэт. - Пока мы покупаем энергию у России, мы помогаем российской военной машине совершать эти злодеяния».

Согласно независимой организации Центр исследований энергетики и чистого воздуха, с тех пор, как 24 февраля началось вторжение на Украину, ЕС потратил более 21 миллиарда евро на российское ископаемое топливо, в том числе 13 миллиардов на газ.

Отказ блока поразить энергетический сектор, который приносит более 40% доходов федерального бюджета России, снижает эффективность всех других «масштабных» санкций, как их называет Брюссель, и предлагает Москве столь необходимый спасательный круг, чтобы продолжать агрессивные действия.

«В этом смысле санкции ЕС не дают краткосрочных эффектов, соизмеримых с массовым насилием и разрушениями, которые российская армия чинит на Украине», - говорит Стивен Блокманс, сотрудник брюссельского Центра исследований европейской политики.

Такая сдержанность создаёт для ЕС проблемы, особенно после того, как более уверенные в себе США объявили о полном запрете на импорт российских энергоресурсов.

Блокманс считает, что у 27-ми всё ещё есть пространство для маневра, и они могут улучшить координацию с союзниками, повысив эффективность и надёжность действующих санкций. Но, отмечает исследователь, блок находится в противоречивом положении, «финансируя обе стороны конфликта», то есть покупая газ у Москвы и отправляя оружие Киеву.

Лидеры ЕС, с болью осознавая свою пассивность, подталкивают друг друга к принятию решительных мер, чтобы перекрыть Кремлю краны. Однако политический консенсус, который имеет в блоке решающее значение для утверждения новых санкций, просто отсутствует. Он вряд ли материализуется, пока война не зайдёт в тупик.

Серьёзно связывает руки странам Евросоюза сохраняющийся дефицит энергии, от которого страдает континент с конца лета. Цены взлетели до небес из-за несоответствия между спросом и предложением, в результате чего компании выставили потребителям невероятно большие счета за газ. Война только усугубила кризис, поэтому некоторые лидеры решили не играть с хрупкими энергоресурсами.

Но вторжение также обнажило большую уязвимость ЕС: его глубокую и дорогую зависимость от российских ископаемых видов топлива. Еврокомиссия обнародовала амбициозную дорожную карту по сокращению импорта российского газа на две трети до конца года, хотя конкретные детали ещё прорабатываются.

Эти планы дают Евросоюзу уникальный шанс создать ещё больше надавить на российское государство и вывести из строя его военную машину.

Основная часть газа, который Россия поставляет в блок, поступает по трубопроводу. Если ЕС начнёт значительно сокращать свои закупки, а ключевая инфраструктура будет постепенно изнашиваться, то Москва не сможет долго поддерживать её в работоспособном состоянии.

«Даже если [дорожная карта] не является санкцией, — сказал Блокманс, — в среднесрочной перспективе она, вероятно, будет более разрушительной, чем нынешние санкции, которые в конечном итоге будут сняты».

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