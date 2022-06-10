Евросоюз приблизился к принятию Пакта о миграции и убежище

Европейский Союз сделал большой шаг к принятию Пакта о миграции и убежище. После 21 месяца переговоров министры внутренних дел ЕС наконец достигли на встрече в Люксембурге «политического соглашения» по самым сложным вопросам.

Решено отменить обязательные квоты на переселение людей из стран, в которые они прежде всего прибывают. Но обязательным остаётся проявление солидарности с членами ЕС, нуждающимися в поддержке.

У правительств есть выбор:

Размещать часть мигрантов на своей территории.

отсылать обратно людей, чьи ходатайства на убежище были отклонены,

делить финансовое бремя с властям, испытывающими большие нагрузки.

Как сказал французский министр, теперь, когда на европейской земле идет война, такие меры блоку нужно срочно принять и превратить в эффективную политику:

"Я думаю, то, что произошло в Беларуси и Украине, и то, что происходит в Средиземноморье, хотя и в совершенно ином контексте, требует от нас действий по общим правилам, - сказал Жеральжд Дарманен. - Всех сейчас очень волнуют эти миграционные вопросы".

Главы МВД договорились усилить контроль за внешними границами Шенгенской зоны, хотя перемещение внутри неё останется свободным. Штат пограничное агентство ЕС Frontex к 2027 году увеличится до 10 тыс сотрудников.

Министр иностранных и европейских дел Люксембурга надеется, что миграционный пакт покончит с применением двойных стандартов, когда представители некоторых регионов и культур подвергаются дискриминации:

"Если мы можем оказывать гостепримство миллиону украинцев, то мы также сможем позаботиться о тысячах людей не из Украины, а с Юга, которые находятся в таких же условиях, но имеют другой язык и религию, - сказал Жан Ассельборн. - Если нам это не удастся, к Евросоюзу не будет доверия".

Новый Пакт представляет собой набор законодательных предложений и рекомендаций. Они призваны упорядочить прибытие людей в Евросоюз и предотвратить повторение хаоса 2015 года, когда Греция, Испания и Италия приняли многие тысячи сирийцев, спасавшихся от войны, и не получили достаточной помощи от остального Союза, а более миллиона нелегалов проникли в Германию и другие богатые страны.