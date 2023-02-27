В Евросоюзе скорбят по десяткам мигрантов, которые утонули у берегов Калабрии в результате кораблекрушения, и пытаются определить причину трагедии. Власти Италии, в том числе президент Республики Серджио Маттарелла, требуют от ЕС сделать больше для того, чтобы люди не бежали в Европу через Средиземное море, подвергая опасности себя и своих попутчиков. Выразив соболезнования, пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер напомнила, что на последнем саммите ЕС лидеры 27 стран-членов говорили о ценности жизни людей любого происхождения и о необходимости её беречь.

«Миграция - это вызов Евросоюзу, и дать на неё ответ нужно сообща. Именно это мы и делаем. Есть юридическое обязательство спасать людей и обеспечивать безопасность на море для всех».

Но помимо призывов к гуманности, Брюссель разработал ряд конкретных мер. Еврокомиссия предожила укрепить Пакт миграции и убежища, принятый в сентябре 2020 года. С тех пор его наиболее важные положения застряли на переговорах между странами-членами. А в ноябре 2022 года был также предложен План действий для Центрального Средиземноморья по улучшению координации поисково-спасательных операций. На практике в прошлом году участились случаи применения силы против нарушителей границ ЕС. 4

Но эксперт итальянской правовозащитной организации EuroMed Rights Сара Престианни считают это шагами в неверном направлении:

«Мы видели, что европейская политика в основном направлена на то, чтобы удерживать мигрантов за пределами общих границ, применять к третьим странам различные рычаги и условия. Это не решение. Это часть проблемы, потому что политика экстернализации приводит к увеличению нарушений прав человека и смертей. Трагедия в Калабрии, возле Кротоне, указывает нам на единственный способ снижения риска для людей в море, - это расширение легальных путей и обеспечение законного доступа в Союз».

Налетевшее во время шторма на скалы перегруженное деревянное судно шло из Турции. Количество людей, добиравшися до ЕС этим окольным маршрутом в 2022 году увеличилось более чем на 15 тыс человек. Эксперт Престианни объясняет это тем, что лодки из Турции и Ливана избегают Греции и Кипра, власти которых часто перехватывают их и возвращают пассажиров обратно, нарушая правила обращения с мигрантами. Более того, сама Италия затрудняет кораблям неправительственных организаций спасение людей на море. На союзном уровне прекращена подготовка совместной военно-морской операции, направленной, в частности против незаконной перевозки людей.