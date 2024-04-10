Предусмотрено укрепление солидарности внутри Евросоюза и охраны внешних рубежей

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Все пять законопроектов, включенных в Пакт о миграции и убежище, получили зелёный свет, хотя некоторые не очень яркий. Голосование депутатов в Брюсселе сопровождалось акциями протестами как внутри, так и за пределами здания. "Этот пакт убивает", - кричали сторонники продолжения операций по спасению нелегалов, добирающихся в Европу по морям.

Новые правила призваны укрепить солидарность с теми странами Евросоюза, которые первыми принимают мигрантов, наладить взаимодействие между членами ЕС, усилить охрану внешних рубежей, улучшить систему предоставления убежища.

Депутат-социалист из Германии Биргит Сиппель назвала это результатом приемлемого в целом компромисса, который было трудно найти:

Правила есть, теперь их необходимо соблюдать. Будет обеспечен доступ к беженцам благотворительных организаций, а также юристов для предоставления консультаций. Права мигрантов теперь будут лучше защищены. Но как всегда встаёт вопрос: будет ли всё это выполняться? Над ответом будет работать уже Европарламент следующего мандата.

Пакт поддержали три крупнейшие парламентские фракции, в том числе Европейская народная партия, а также консерваторы, социалисты и либералы. В то же время партии на обоих краях политического спектра проголосовали против.

«Смертью права на убежище» назвала это группа левых, организовавшая митинг снаружи. Пакт предусматривает быстрое выявление на границах лиц, ищущих убежища, но не имеющих права на защиту. То, что им грозит поголовная депортация, отрицает либеральный евродепутат от Франции Фабьен Келлер:

Европейский парламент интегрировал в законодательство меры, обеспечивающие уважение к Конвенции о правах человека. Это означает хорошие условия приема беженцев, предоставление их детям образования и вообще доброе к ним отношение и гостеприимство. Женевская конвенция б__удет соблюдаться, и подход ко всем будет индивидуальный.

Различные части Пакта теперь должны быть также одобрены руководителями стран-членов Евросоюза. Это может произойти до конца месяца.