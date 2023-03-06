В Евросоюзе назревает кризис с беженцами

В сердце Брюсселя, всего в нескольких километрах от главных учреждений Евросоюза, заметны растущие трудностей с предоставлением убежища. Украинцам полагается временная защита и чрезвычайная гражданская помощь, в том числе с жильём. А выходцы из других стран и регионов разбили импровизированный лагерь вдоль канала бельгийской столицы. Выдерживая лютый холод, они ожидают оформления своих документов, которое идёт в национальном миграционном центре. Здесь провели уже несколько месяцев около 250 человек, имея лишь ограниченный доступ к еде и воде. Правительственное ведомство Fedasil, отвечающее за прием заявлений на убежище в Бельгии, едва справляется с новым наплывом.

30-летний сомалиец Мохаммед, отважившийся приплыть на лодке в Европу через Средиземное море, ждёт своей очереди здесь уже полгода. Он называет своё положение отчаянным:

«Мне очень тяжело, потому что у меня ничего нет. У меня нет дома. У меня нет денег. У меня нет работы. Если у тебя нет денег и работы, то нет и дома, где ты мог бы спать. Социальное обеспечение сюда не доходит, поэтому оно не помогает. Ты не можешь работать, и это моя большая проблема».

«Врачи без границ» установили передвижные туалеты и краны с водой. Координатор этой организации Жан-Поль Манжион считает большой проблемой не столько отсутствие надлежащего жилья, сколько ослабление поддержки со стороны общества. Те государственные деятели, кто оказывает беженцам гостеприимство, могут проиграть на следующих выборах.

«В настоящее время нет политической воли, чтобы найти решение всех этих проблем. Даже если вы создадите новые места, они быстро заполнятся вновь прибывшими. В системе предоставления убежища много недостатков, которые необходимо срочно исправить. На самом деле для этих людей есть очень простое решение. Оно в том, чтобы попросить местные органы власти в Бельгии прямо сейчас забрать к себе часть людей. Эти органы тогда, наверное, не получат достаточно голосов для переизбрания, но удастся распределить все 3 тысячи человек, которые ждут решения из центра в разных коммунах Бельгии».

«Врачи без границ» ожидают усиления притока желающих получить в ЕС убежище с наступлением более теплой погоды. А срок временной защиты большинства беженцев из Украины истечёт через год.