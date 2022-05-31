Детали и последствия эмбарго ЕС на российскую нефть

Лидеры Евросоюза наконец-то договорились ввести эмбарго на российскую нефть. Её запретят перевозить к концу года морским транспортом. В то же время Венгрии, Чешской республике и Словакии разрешено пользоваться трубопроводом "Дружба", но по нему будут перекачиваться только 10% нынешнего импорта в ЕС из РФ. Это означает, что к концу года Евросоюз будет покупать у Москвы нефти на 90% меньше, чем сейчас.

«Это будет большая проблема для России, потому что ей не так просто заменить европейский рынок другими покупателями, - сказал сотрудник брюссельского института Bruegel Симоне Тальяпьетра. - В самой российской инфраструктуре есть особенности, из-за которых трудно перенаправить потоки нефти с Запада на Восток или Юг. У российских портов ограничены способности увеличить отгрузку. Будет непросто найти танкеры. Кроме того, их отправка в Европу занимает гораздо меньше времени, чем отправка вокруг материка в Азию».

Потребовался почти месяц, чтобы согласовать сделку. C самыми громкими возражениями выступал и премьер-министр не имеющей выхода к морю Венгрии, для которой Росссия - традиционный поставщик энергоресурсов. Будапешту предоставили отсрочку на время для переоборудования и поиска других партнёров.

А Польше и Германии разрешён поэтапный отказ от российской нефти до конца года, поскольку обе они используют северную часть трубопровода «Дружба». Задержку критикует немецкий евродепутат от "зелёных":

«Германия, особенно немецкое правительство, проделали большую работу по преодолению зависимости от российской нефти, и поэтому мы надеялись, что прекращение её импорта будет немедленным - некоторые говорили, что к концу лета, - сказал Сергей Лагодинский. - Теперь ясно, что это произойдет к концу года».

Евросоюз платит России около 20 миллиардов евро в месяц за её нефть. Высвободившеся деньги он может использовать на получение энергии из других источников, в том числе, возобновляемых.