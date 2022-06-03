Венгрия сделала другие страны ЕС нефтяными заложниками

Программу "О положении Союза" ведёт Эфи Кутсокоста: "На этой неделе лидеры Евросоюза, преодолев разногласия с Венгрией, договорились сократить к концу года на 90% импорт нефти из России. Блок вводит самые жёсткие санкции против Москвы после вторжения в Украину.

Премьер-министр Виктор Орбан наконец снял своё вето после того, как был достигнут компромисс, освобождающий от нефтяного эмбарго трубопровод "Дружба". В результате Венгрию запрет никак не затронет.

Это было расценено как большая победа Орбана. И он не упустил возможности публично об этом заявить:

«Семьи могут спать спокойно сегодня ночью. Опаснейший замысел побеждён».

У одной страны Евросоюза оказались в «заложниках» все остальные. Не подрывает ли такая политика единство ЕС в такой критический момент?

Порошенко выступает за "депутинизацию"

Корреспондент Euronews Шандор Жирос встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко на съезде Европейской народной партии в Роттердаме и спросил его об этом.

Euronews: Европейский совет договорился вскоре запретить российскую нефть, но одна страна, Венгрия, не согласна из-за своих экономических интересов. Каким вы видите европейское единство в этой связи?

Порошенко:Европейский Союз - это союз государств, основанный на ценностях. Россия же держится на деньгах, на политической коррупции. Любой подобный вид сотрудничества с Россией токсичен для стран, токсичен для политиков, токсичен для экономических институтов. Если вы ставите денежный интерес выше интереса ценности, то у меня есть от этого только одно лекарство: тех, кто против Украины, я хочу пригласить. Пожалуйста, приезжайте со мной, с пятым президентом Украины. Я буду вашим гидом в Буче, в Ирпене, в Чернигове, в Гостомеле. Посетите эти места, где десятки тысяч украинских мирных жителей были замучены, изнасилованы и убиты. Женщин насиловали и убивали. Детей. А потом говорите и думайте о своем будущем, о деньгах. Это не вопрос денег.

Euronews: На саммите ЕС также было много разговоров о возможном статусе кандидата на вступление в Союз, но многие страны-члены относятся к этому скептически. Вам не кажется, что этот вопрос даст украинцам ложные надежды?

Порошенко: У меня есть возможность говорить со всеми европейскими лидерами, и я могу вам сказать, что ситуация гораздо более оптимистична в разговорах с глазу на глаз. Я не могу найти никого, кто был бы категорически против нашего будущего членства. И при таком раскладе Украина точно будет членом Евросоюза, потому что мы европейская страна, и потому что украинцы с 2014 года борются не за повышение зарплаты или снижение налогов. Мы боремся за наше желание быть европейцами, мы ненавидим идею вернуться в Советский Союз или в Российскую империю.

Euronews: Как Европа и Украина должны вести себя с Россией в будущем?

Порошенко: Нам нужно "депутиниз__ировать" Россию. Потому что Россия с Путиным в качестве президента, несмотря на то, что мы можем остановить войну, в любой момент может создать опасность для европейского континента. Но мы говорим о демократическом инструменте. Мы говорим о санкциях. Мы говорим об эмбарго. Когда русский народ возненавидит идею платить эти цены, чтобы этот маньяк был президентом, это даст нам очень большой шанс.

Стратегическое переосмысление

В целом российская война заставила страны ЕС переосмыслить некоторые из своих стратегических выборов. После заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО настала очередь Дании переосмыслить свой отказ от оборонной политики ЕС. Почти 67% датчан проголосовали за отмену решения не иметь общую с ЕС политику безопасности, принятого 30 лет назад на историческом референдуме.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен:

«В то время, когда Путин начал жестокую войну в Европе, мир и так становится всё менее безопасным. А сегодня мы показываем, что Дания готова взять на себя большую ответственность - за мир вокруг нас, за Европу".

Между тем, заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО находятся в заложниках у другого союзника, Турции, которая обвиняет их в том, что они предоставляют убежище курдским боевикам, и хочет, чтобы они отменили запреты на экспорт оружия.

Во время своего визита в США генеральный секретарь НАТО заявил, что в ближайшие дни он созовёт высокопоставленных представителей этих трёх наций в Брюсселе, чтобы обеспечить прогресс в преддверии саммита НАТО в этом месяце.

Йенс Столтенберг назвал этот саммит «исторической возможностью" перед лицом российской агрессии против Украины:

«Мы одобрим следующую Стратегическую концепцию НАТО, укрепим наши силы сдерживания и обороны и подготовимся к эпохе усиления стратегического соперничества с авторитарными державами, такими как Россия и Китай. Это включает ещё более тесное сотрудничество с нашими партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другими партнёрами-единомышленниками по всему мире".

Военное сотрудничество России и Китая

К слову о партнёрах-единомышленниках. Несколько дней назад ВВС России и Китая провели совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, а также западной частью Тихого океана, сообщило министерство обороны КНР. Патруль - первый после вторжения России в Украину- был частью ежегодных военных учений, сообщается на официальном сайте министерства.

В то же время Китай объединяет усилия с Россией и в других областях. Министр иностранных дел КНР заявил, что «Китай готов работать вместе с Россией и мировым сообществом для продвижения реальной демократии, основанной на собственных условиях наций».