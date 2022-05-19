Евродепутаты требуют наказать Шрёдера за связь с Путиным

Европарламент настаивают на введении новых санкциях в связи с войной в Украине. Но на этот раз они направлены не против России, а против бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера за его тесные связи с президентом Владимиром Путиным. Законодатели не одобряют решение немца сохранить руководящие должности в российских энергетических компаниях, несмотря на агрессивное поведение Москвы. За резолюцию об этом проголосовало на сессии в Брюсселе 575 депутатов, в том числе правоцентрист Андреас Шваб.

«Я очень уважал г-на Шредера как канцлера, но в своей работе в определенные моменты он не следовал решениям, принятым Европейским Союзом и правительством Германии, а также активно выступал против общей политики защиты европейских ценностей, - сказал Шваб. - Поэтому его определённо надо включить в санкционный список".

Шредер возглавлял федеральное правительство с 1998 по 2005 год. После поражения на выборах в Бундестаг он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров оператора газопровода "Северный поток". В 2016 году Шрёдер возглавил также компанию, занимающуюся, в частности, строительством "Северного потока - 2". С 2017 года Шрёдер занимает еще и пост председателя совета директоров компании "Роснефть". Всем этим он навлёк на себя обвинения в конфликте интересов.

Но то, что Шрёдер не ушел с этих постов после российского вторжения, сделало его нежелательным лицом даже его собственной политической семье, Социал-демократической партии Германии.

Член СДПГ евродепутат Йенс Гайер в письме Euronews подчеркнул, заявления и действия Шрёдера не имеют абсолютно ничего общего с убеждениями и позицией его партии. «Мы чётко и однозначно поддерживаем Украину. Трагично, что Герхард выбрал неправильную сторону истории. Он действует только как бизнесмен», — написал его бывший соратник.

Если ЕС действительно добавит имя Шрёдера в свой чёрный список", ему может грозить замораживание и даже конфискация активов. Но голосование в Европарламенте не является юридически обязывающим, и вопрос о том, что делать с бывшим немецким канцлером дальше, остаётся на усмотрение Брюсселя.