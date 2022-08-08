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Германия

СДПГ Германии не исключила Шрёдера

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 Кнарик Хачатрян
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Бывший канцлер ФРГ Герхардт Шрёдер
Бывший канцлер ФРГ Герхардт Шрёдер   -   Авторское право  SOEREN STACHE/AFP

Немецкие социал-демократы не стали исключать из своих рядов бывшего-канцлера ФРГ Герхардта Шредера. 

Арбитражный комитет СДПГ в Ганновере, где проживает Шредер, рассмотрел 17 заявлений членов партии о возбуждении против него дела и заключил, что действия экс-главы правительства не нарушают правила партии. 

Шрёдер известен своими связями с российским руководством и энергетическим сектором РФ. После начала войны в Украине он не стал дистанцироваться от президента Путина, с которым встречался во время визита в Москву в конце июля.