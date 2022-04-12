Должен ли Евросоюз запретить весь импорт российского ископаемого топлива? Euronews задал этот вопрос депутатам Европарламента.

Хуан Фернандо Лопес Агилар, испанский социал-демократ:

Мы видим, что его надо сократить. Чем скорее, тем лучше. Говоря по-немецки "So schnell wie möglich" (как можно скорее). Мы знаем, что канцлеру Олафу Шольцу будет тяжело. Тяжело придётся не только Германии, но и странам Балтики и Австрии, которые сильно зависят от российской нефти и газа. Им это нужно объяснить и, конечно, выплатить компенсацию. Всегда должна быть справедливость для тех, кто принимает на себя удар. Но это политический сигнал. Это политический шаг, который необходим в такой момент, когда все вокруг спрашивают: что вы делаете, чтобы предотвратить это? Что вы делаете, чтобы наказать? Что вы делаете для того, чтобы Путину это не сошло с рук?

Расмус Андресен, немецкий "зелёный":

Предложение, сделанное на днях Еврокомиссией, недостаточно радикально. Думаю, мы могли бы сделать гораздо больше. С другой стороны, сокращая закупки газа, мы должны иметь дело с социальными последствиями этого эмбарго во многих странах-членах. Поэтому, я думаю, нам понадобится ещё несколько недель, чтобы принять решениеь. Но по нефтяному вопросу, я думаю, мы уже готовы сделать следующие шаги.

Софи ин'т Велд, либерал из Нидерландов:

Боюсь, что этого недостаточно, что мы ведём себя слишком робко. Это относится не только к Европе. Мы по-прежнему каждый день отправляем Путину сотни миллионов евро на финансирование его войны. Думаю, было бы лучше сейчас ввести все возможные санкции и остановить этот процесс, потому что тогда у него очень быстро закончатся деньги, и он не сможет продолжать вести эту войну. В противном же случае мы будем лишь мешать ему, но не остановим его.

Лукас Мандл, австрийский правоцентрист:

Можно представить, что наши санкции ослабят нас больше, чем Кремль, который начал эту войну и совершает военные преступления. Чтобы этого не произошло, нам нужно выбрать для санкций подходящий момент. Кроме того, есть технические сложности, которые мы обсуждаем с инженерами, техническими специалистами, академическими кругами и коллегами-политиками. Невозможно отключать газ изо дня в день.

Смотрите этот видеосюжет и слушайте мнение евродепутатов.