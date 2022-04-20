Освобождённый мэр Мелитополя просит у Евросоюза оружия

Несколько украинских политиков посетили Брюссель, чтобы заручиться моральной и материальной поддержкой Евросоюза для борьбы с военными операциями Москвы. В состав делегации входили законодатели из Киева, а также городской голова оккупированного Мелитополя. В марте Иван Фёдоров был схвачен российскими войсками, а через несколько дней освобождён в результате обмена пленниками.

"Нам нужна поддержка со стороны Евросоюза и всего цивилизованого мира, в первую очередь военная поддержка, нам нужно оружие, нам нужна любая военная техника и помощь: автомобили, грузовики, всё, что можно, - сказал мэр. - Тогда Украина может остановить эту агрессию, эту войну, мы можем победить в этой войне. Это важно для всей Европы, а не только для Украины».

После начала российского вторжения Украина подала заявку на вступление в ЕС. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Мезенцева надеется, что членство будет получено менее, чем через 10 лет:

"Вчера президент Зеленский передал главе миссии ЕС в Киеве Матти Маасикасу толстый вопросник, который был заполнен в исторически короткие сроки - в течение одной недели. Господин Маасикас от своего имени сказал, что вся процедура тоже будет как можно короче. Европейский комитет Верховной Рады может подтвердить, что мы выполнили более 70% соглашения об ассоциации, и я уверена, что наш путь займет меньше, чем традиционные для кандидатов 20 лет».

Пока Еврокомиссия готовит 6-й раунд санкций против России, польский депутат Анджей Галицкий подчеркнул, что Европарламент призывает прекратить все закупки российских энергоносителей, не только угля, о котором уже принято решение:

«Хочу напомнить: мы выступаем за полное эмбарго, а не частичное, на все источники - уголь, газ, топливо, и конечно, нефть, а не только часть из них. Сейчас не время для экономических расчетов. Требуется очень сильная немедленная политическая реакция против России, потому что Россия - агрессор».

Иван Фёдоров предостерёг Венгрию и Болгарию, которые отказываются поставлять оружие в Украину. "Если эти страны не поддержат Украину, война дойдет до их территории", - сказал мэр Мелитополя.