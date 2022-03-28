Visit Arctic Europe: проект развития арктического туризма

Европейская Арктика привлекает туристов. Познакомить их с великолепными пейзажами Крайнего Севера Финляндии, Швеции и Норвегии призван проект Visit Arctic Europe. В настоящее время этот проект, по словам его организаторов, никак не пострадал от сложной геополитической обстановки.

Проект Visit Arctic Europe объединяет вместе туристические организации региона. В том числе ферму северных оленей, которую возглавляет Мийя Марта Матлена Юлинампа. Она саамка по национальности и считает важным познакомить с образом жизни своего народа туристов, приезжающих сюда покататься на оленьих упряжках:

«На нашем языке говорят 500 человек. Мы очень небольшой народ. Эти цвета означают, что я принадлежу к инари-саамской народности. В нашей культуре важное место занимает уважение к природе. Поэтому я считаю, что очень важно познакомить с ней других людей; показать им, что мы существуем. Саамы — единственный коренной народ севера Европейского союза».

В проекте принимают участие 120 компаний и десяток туроператоров. С его появлением в 2015 г. регион посетили 99 тысяч человек. Суммарный бюджет проекта — 12,8 млн евро. Его поддерживает европейская программа Interreg Nord, в которой участвуют Финляндия, Швеция и Норвегия.

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Задача проекта — превратить Арктику в круглогодичное туристическое направление. Одна из самых популярных достопримечательностей — дом Санта-Клауса в Рованиеми. Санта-Клаус, принимающий здесь гостей со всего мира, обратился ко всем нашим зрителям:

«Я считаю, что последние годы были непростыми для детей. Я надеюсь, что они посмотрят на мир, зададут вопросы своим родителям и получат правильные ответы».

Природа Арктики — очень хрупкая. Как совместить туризм и сохранение природы? У каждого участника проекта — свой ответ на этот вопрос. Один из них — использование более чистых двигателей для снегоходов. Предварительные итоги реализации проекта три страны-участницы подведут в августе этого года.