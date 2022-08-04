Португальские отельеры ищут обслуживающий персонал в Африке

После пандемии и карантинов туристы возвращаются в Португалию. Однако обслуживающий персонал отелей и ресторанов за время многочисленных локдаунов сумел найти другую, более высокооплачиваемую работу. Именно по этому на сегодняшний день, по оценкам специалистов в туристической сфере не хватает от 40.000 до 50.000 работников.

В этом году количество отдыхающих увеличилось в разы. Ожидается, что заполняемость отелей Алгарве превысит 90 %. Сложившаяся ситуация заставляет многих бизнесменов набирать персонал на африканском рынке.

В результате такой политики уже пострадал туристический бизнес Кабо-Верде. Отельеры страны говорят о массовой эмиграции работников отрасли, которая обеспечивала четверть валового национального дохода

Португальские профсоюзы также недовольны этим решением. Они объясняют нехватку рабочей силы низкой заработной платой и требуют улучшения условий труда.

Несмотря на то, что в 2021 году зарплата обслуживающего персонала гостиниц выросла на 7,5%, она по-прежнему остается ниже средней по стране.

Португалия - одно из европейских государств, экономика которого в наибольшей степени зависит от туризма. До пандемии эта отрасль обеспечивала стране более 15% национального ВВП.