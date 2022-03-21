В начале года цены на продовольствие во всём мире уже были на рекордно высоком уровне. В феврале они поднялись на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года после роста на 4% в месячном исчислении. Инфляция не обошла стороной и зону евро: цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли на 4,1% в месячном исчислении в феврале после роста на 3,5% в январе.

Эти резкие скачки объясняются целым рядом факторов, в первую очередь в сферах энергетики и транспорта. Стоимость и той, и другого резко возросла за последний год. Спрос на природный газ и доставку товаров и людей намного превышает предложение после того, как экономика во всем мире вышла из ступора, вызванного коронавирусом.

24 февраля Россия вторглась на Украину. Реакция на рынках была немедленной. Цены на пшеницу подскочили на 50%.

Эти два государства производятся около 30% потребляемых злаков. Украину не даром называют житницей — страна в 28 раз меньшая, чем РФ, даёт 16% мировой пшеницы и 12% кукурузы.

Спустя две недели после начала конфликта Киев принял решение запретить экспорт основных продуктов питания. Для него важнее кормить своё население в условиях наступившего гуманитарного кризиса. Из-за нарушений режима прекращения огня автоколонны с продовольствием часто не могут добраться до ключевых городов.

С тех пор Россия последовала этому примеру и тоже запретила экспорт пшеницы в некоторые соседние страны до конца июня.

В Европе нет пустых полок

"Я не думаю, что мы увидим исчезновение каких-либо продуктов питания в Европе и пустые полки в магазинах, - сказал в интервью Euronews Матин Каим, профессор экономики сельского хозяйства Боннского университета. - Первая причина в том, что мы не импортируем пшеницу из Украины или России для человеческого потребления, во всяком случае, не в больших количествах. Мы используем украинскую кукурузу в основном в качестве корма для животных».

"Кроме того, наше производство продуктов питания сильно механизировано, поэтому цена сырья занимает меньшую часть в цене готовой продукции. В цене промышленно выпеченной буханки хлеба, которую вы можете купить в супермаркете, доля пшеницы может составлять менее 10%, — пояснил доктор Каим. - Это означает, что если цена на пшеницу вырастет, вы увидите, что буханка хлеба станет дороже на несколько центов».

Но это не защитит европейцев от повышения цен на еду.

«Очевидно, что есть много других компонентов, таких как затраты на энергию и труд, стоимость оборудования, транспорта, брендинга, упаковки продуктов — всё это складываться. То есть, когда цена на пшеницу удвоится — а сейчас она удвоилась по сравнению с тем, что было два года назад, — это не означает, что цена на хлеб удвоится в нашем контексте», — подчеркнул боннский профессор.

Еда будет «очень дорогой»

Российско-украинский конфликт устанавливает цены на международном уровне, и поскольку обе страны пока сокращают свой экспорт, это будети дальше производить негативный эффект. Продолжительность этого влияния будет зависеть от продолжительности войны и состояния инфраструктуры после того, как уляжется пыль.

Украинские власти обвинили Россию в преднамеренном нанесении ударов по сельскохозяйственным объектам. Черноморские порты — ключевые перевалочные пункты торговли пшеницей — уже сильно пострадали.

Существует также неопределенность в отношении того, что Россия будет продавать за рубеж. Будут ли торговые санкции, введенные западными странами, препятствовать крупному экспорту? И разрешит ли российское руководство вывозить продовольствие, вместо того, чтобы распространить своё эмбарго на большее количество стран в течение года?

«При том, что все продукты дороги, изделия из пшеницы - это основа питания российского населения. Люди в России довольно бедны, и если цены на хлеб действительно вырастут, то могут вспыхнуть волнения. Путин очень старается этого избежать", - подчеркнул Каим.

Некоторые страны могут попытаться защитить свое население от роста цен либо извлечь выгоду из их скачка, что вероятно, усугубит проблему. Например, Аргентина, один из крупнейших в мире экспортеров соевых продуктов, уже объявила о прекращении их экспорта.

Все это «означает, что в 2022 году мы, вероятно, будем жить с высокими и очень высокими ценами на продукты питания», — подчеркнул Каим.

Опасения за продовольственную безопасность

Европейский центральный банк обновил свой прогноз инфляции на год, ожидая теперь, что она достигнет 5,1%. Он предсказывает, что цены на энергоносители останутся высокими, и что другие товары, включая продукты питания и металлы, «также могут серьёзно пострадать от конфликта, учитывая роль России и Украины в глобальных поставках этих товаров».

В ЕЦБ предупредили, что продовольственная инфляция «останется высокой в ​​течение 2022 года из-за высоких цен на сырьевые товары и чрезвычайного роста цен на газ и электричество, на которые приходится около 90% общих затрат на энергию в перерабатывающей пищевой промышленности, и которые являются важным фактором для производства удобрений».

Тревогу уже забили некоторые европейские операторы. Среди них - Национальная ассоциация пищевой промышленности Франции. Она ранее в этом месяце потребовала от правительства поддержать отрасль, чтобы смягчить влияние войны на цены и поставки.

Источник в руководстве ЕС признал Euronews, что «в ближайшие месяцы, вероятно, возникнут проблемы для нашей агропродовольственной системы».

«На данном этапе непосредственной угрозы продовольственной безопасности Евросоюза нет, поскольку ЕС является крупным производителем и нетто-экспортером зерновых. Но вскоре возможен рост издержек по всей логистической цепочке, возможны перебои с поставками из Украины и Россию, что может повлиять на глобальную продовольственную безопасность".

«В среднесрочной перспективе нам нужно устойчивое, продуктивное и надёжное сельское хозяйство, а также большее биоразнообразие», - добавил источник в Брюсселе.

В настоящее время Евроркомиссия работает над определением краткосрочных и долгосрочных мер, которые она может реализовать для повышения устойчивости продовольственных систем блока. Подробное заявление об этом предварительно планируется огласить 23 марта.