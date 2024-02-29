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Трансфобные высказывания политиков вызывают беспокойство в преддверии европейских выборов

Демонстранты принимают участие в марше, посвященном Международному дню видимости трансгендеров, в Лиссабоне, четверг, 31 марта 2022 года.
Демонстранты принимают участие в марше, посвященном Международному дню видимости трансгендеров, в Лиссабоне, четверг, 31 марта 2022 года. Авторское право Armando Franca/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Mared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейское внешнеполитическое ведомство заявило, что дезинформация с использованием стереотипов, основанных на сексуальной идентичности, может быть использована в рамках поддерживаемых из-за рубежа кампаний по вмешательству в июньское голосование

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Правозащитная организация ILGA-Europe обнаружила "явное накопление языка ненависти" в отношении сообществ лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ). В этом уличены за последний год политики в 32 европейских странах, включая 19 государств Евросоюза. 

Директор по адвокации этой организации Катрин Хугендубель отметила усиление  в странах ЕС гомофобной риторики, от которой страдают и дети:

"Политики демонизируют ЛГБТИ-сообщество и используют детей в качестве аргумента в пользу того, что малолетних якобы нужно защищать от вреда. Мы видим, что это приводит, например, к актам насилия возле библиотек и школ, где дети на самом деле должны чувствовать себя в безопасности".

В докладе ILGA-Europe также говорится, что против транссексуалов всё чаще используется "тактика запугивания" с целью лишить их доступа к половому воспитанию несовершеннолетних. Объектами враждебных действий всё больше становятся гей-парады. 

Правозащитники предостерегают от попыток использовать нарративы против трансвестизма и гомосексуализма, чтобы распространять дезинформацию перед выборами в Европарламент, где согласно прогнозам, получат много мест консерваторы и ультраправые. 

Вице-председатель Европарламента Марк Анхель является также сопредседателем межфракционной группы ЛГБТИ, состоящей из 161 человека. Этот люксембуржец сказал Euronews, что он часто бывает "шокирован" языком ненависти, используемым политиками, в том числе на парламентских сессиях.

"Я слышу шокирующие заявления на пленарных заседаниях, которые я веду, - сказал вице-спикер. - Если политики используют подобный язык, очевидно, что простые люди тоже будут его использовать".

"Мы должны осознавать, что существует антигендерное движение, финансируемое Кремлем и другими субъектами, и что мы должны противостоять их нарративу", - добавил Анхель.

Директор по адвокации ILGA-Europe предупреждает, что европейские выборы пройдут в "более поляризованном и жёстоком климате":

"Сами основные ценности и стандарты, на которых был основан ЕС, - уважение человеческого достоинства и прав, свобода, демократия, равенство и верховенство закона - ставятся под сомнение, - пояснила Катрин Хугендубель. - Тема прав человека, и в частности, прав ЛГБТИ, всё чаще используются ультраправыми силами для раскола общества, подрыва демократии, верховенства закона и прав человека".

В мае прошлого года бывший премьер-министр Словакии, а затем министр финансов Игорь Матович вызвал возмущение своими комментариями по поводу мирной акции протеста активистов ЛБГТИ.

"Нигде я не встречал столько примитивных, высокомерных, вульгарных и плохих людей вместе, как среди этих трансгендерных активистов, - сказал он. - Мы должны защитить наших детей от этих "людей"".

В июле венгерский премьер обвинил ЕС в отказе от христианского наследия в пользу "гедонистического язычества". По словам Виктора Орбана, ЛГБТК+ ведут против Венгрии "гендерные кампании ".

Группа ILGA считает, что такие высказывания способствуют дальнейшему росту числа физических нападений: только в одной из всех стран ЕС за последний год не было зарегистрировано ни одного преступления на почве ненависти к представителям сообщества квиров.

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