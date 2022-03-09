В Европарламенте осуждали нападение России на Украину

Европейский парламент обсудил российское нападение на Украину, указав, что она "борется за себя и за Европу». Выступая в Страсбурге, премьер-министр Эстонии заявила, что «за одну неделю Евросоюз изменился больше, чем за 30 лет», и что он «морально обязан» включить в свой состав Украину. Кая Каллас призвала инвестировать в новейшие военные технологии:

«Укрепляя европейскую оборону, мы в ЕС должны прийти к единому мнению, что иногда лучшим способом достижения мира является готовность применить военную силу».

В день, когда постоянные представители при ЕС согласовывали в Брюсселе новую волну санкций против России, Кая Каллас принесла извинения простым россиянам, на которых ложиться основная тяжесть последствий конфликта, получившего название «война Путина»:

«Ничто из этого не направлено против вас, это направлено против президента Путина и его правительства. Мы понимаем, что это бьёт по вам, но это бьёт и по нам. Автократу безразличен народе, ему важна только власть».

Верховный представитель ЕС по внешней политике взял на себя ответственность за то, что не были достаточно быстро и решительно применены ограничительные меры против России после начала её вторжения на Украину. Жозеп Боррель призвал европейцев помочь Союзу преодолеть свою зависимость от российского газа:

«Я рекомендую гражданам Европы понижать температуру отопления в своих домах. Каждый должен принять такое решение сам. Из подобных соображений экономии и безопасности мы используем меньше воды во время засухи или носим маски для борьбы с коронавирусом».

Польский евродепутат Радослав Сикорский ратует за создание Европейской армии:

«Очевидно, что Путин не уважает международное право. Боюсь, мы должны выйти из нирваны, в которой мы пребывали после холодной войны, и встретить силу силой. Это единственный язык, который российский президент понимает. Пора говорить о европейской обороне со всей серьёзностью».

Большинство европейских политиков выступают за нанесение ущерба экономике России, чтобы заставить её прекратить войну. 100 депутатов призвали ЕС значительно сократить импорт российских газа и нефти.