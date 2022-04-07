Украинским беженкам опасно на чужбине

Берегшурань — венгерское село у границы с Украиной. Корреспондент Euronews Мейв МакМахон встретила 29-летнюю Ольгу, которая только что добралась туда автостопом из Киева. Она родом из Донецка, до войны училась на дизайнера. Теперь беженка ждёт автобуса до Берлина одна, не считая кота.

"Я еду со своим котом, только с ним", - говорит Ольга.

Тысячи таких украинских девушек и женщин спасаются от войны в одиночку. Они едут на запад Европы, не зная, где, как и на что будут жить. Некоторым на чужбине грозит сексуальное рабство.

Для них в соцсетях появляются непристойные объявления. Например, незнакомый мужчина предлагает свободное место в своей кровати.

Защитой таких женщин и гуманитарной помощью беженцам занимаются Мальтийский орден.

"Предоставление безопасного транспорта для беженцев — это одна из наших главных забот, - говорит сотрудник Ордена Имре Сабьян. - Мы хорошо сотрудничаем с полицией, а также с военными. Вокзалы и остановки патрулируются 3-4 раза в день. А в главных общественных местах налажено круглосуточное полицейское присутствие".

Война вынудила 7 миллионов украинцев покинуть свои дома. Европарламент принял на этой неделе резолюцию, призывающую страны-члены ЕС принять меры для предотвращения людской контрабанды и наказание за торговлю живым товаром.

"Среди волонтеров, ожидающих беженцев у вокзалов во многих странах Европы, есть злонамеренные люди, которые хотят эксплуатировать женщин и детей и подвергать их сексуальному насилию, - сказала испанский социалист Ираче Гарсия. - Важно, чтобы с этим разобрались государственные власти".

"ЕС должен остановить мужчин, покупающих секс, покупающих женщин и детей. Это нездоровое и возмутительное поведение. - сказал Элис Бах Кунке из Швеции. - Кто похищает детей? Кто их насилует. Кто пользуется безвыходным положением женщин, которые всё потеряли и бегут? Таким мужчинам отведено особое место в аду".

Ольга c котом благополучно перенеcла 13-часовую поездку на автобусе до Берлина. Она сообщила Euronews, что в немецкой столице чувствует себя в безопасности. Но лёгкой добычей чужих мужчин могут стать многие другие украинки, чьи парни, братья и мужья не смогли уехать с ними за границу и остались воевать.

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