Европарламент принял резолюцию с осуждением российской агрессии

Депутаты Европарламента прибыли на внеочередное заседание в Брюсселе, облачившись цвета флага Украины. Её президент выступил перед ними из Киева по прямой видеосвязи, несмотря на опасность обстрела. Его приветствовали овацией. Владимир Зеленский сообщил, что российскому нападению подвергся Харьков.

«Представьте, сегодня утром две крылатые ракеты поразили площадь Свободы. Десятки жертв. Такова цена свободы».

Официальный парламентский переводчик едва сдерживал слёзы.

Зеленский попросил политиков способствовать включению Украины в состав Евросоюза по ускоренной процедуре:

"Мы доказали свою силу. А вы докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму".

За резолюцию с осуждением российской агрессии и требованием прекратить войну отданы 637 голосов, и 13 против этого. Депутаты высказались за увеличение гуманитарной помощи Украине и предоставление ёй статуса страны-кандидата. На этом особенно настаивали восточноевропейцы. К ним примкнула либерал из Нидерландов:

«Я думаю, бывают моменты, когда нужно иметь мужество, чтобы сделать большой шаг вперед, - сказала Софи ин'т Вельд . - Предыдущие волны расширения Евросоюза всегда было политическим решением, связанным с безопасностью и свободой».

В принятом документе также содержится призыв увеличить поставки оборонительного оружия Украине. Опасения по этому поводу высказал левый депутат из Германии Мартин Ширдеван:

«Это грозит дальнейшей эскалацией войны, превращением её в международный конфликт, который может немедленно перерасти в крупномасштабную войну или в одну из самых крупных войн в Европе с участием других стран».

Резолюция признаёт, что введённые против Москвы суровые санкции неизбежно окажут негативный эффект на экономическую ситуацию в Европе.

Протестующие у здания парламента европейцы требовали от своих политиков решительных действий для восстановления мира на континенте. Желтые и синие символы Евросоюза перекликались с жёлтым и синим национальными цветами Украины.