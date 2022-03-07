Европейский союз признал, что он впал в зависимость от поставок природного газа из России. Он долго казался энергоносителем дешёвым, легко доставляемым и не угрожающим безопасности и суверенитету стран-членов. Брюссель не внимал предупреждениям, когда Москва перекрывала краны Киеву. А с началом войны на Украине ЕС , вынужденный и дальше покупать российский газ, оказался в энергетической ловушке. Из неё попытается в одиночку выбраться Италия.

«Диверсификация, реорганизация и компенсация для защиты граждан и компаний, - перечислил задачи премьер-министр Марио Драги. - Италия работает над тем, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от российского газа. В субботу я разговаривал по телефону с эмиром Катара Аль Тани. С ним я обсудил, в частности, как укрепить энергетическое сотрудничество между нашими странами».

Энергия занимала важное место в повестке дня встречи в этот понедельник между итальянским премьером и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник Брюссель объявил о постепенном, но быстром отказе Евросоюза от ископаемого топлива из России.

Планы предусматривает:

- переориентацию на других поставщиков;

- ускорение перехода на возобновляемые источники энергии;

- обеспечение обязательных уровней хранения газа по всему блоку.

Но как поддержать бизнес и домохозяйства, которым растут счета за отопление?

«В краткосрочной перспективе очень сильно пострадают наши граждане и наши предприятия. Им уже навредила вся эта ситуация, - сказал сотрудник брюссельского института "Брейгель" Симоне Тальяпетра. - Вспомним, что энергоносители стали резко дорожать уже давно, несколько месяцев назад. Думаю, для восполнения дефицита нам нужен новый европейский инструмент, потому что разные страны будут затронуты по-разному. Некоторые больше пристрастились к российскому газу, без него они будут особенно мучиться. Но есть страны, которые меньше от него зависят или не зависят от газа вообще."

Россия поставляет в Евросоюз около 40% потребляемого им газа. Компенсировать снижение это цифры можно будет поставками, например, сжиженного газа. По оценкам компании по страхованию кредитов Ойлер Гермес, имеющей представительство в Москве, счета за энергию увеличатся в 2022 году в ЕС не менее чем на 30%.