By AP & Euronews

В то время как наблюдатели затмения смотрят на небо, слепые или слабовидящие люди смогут услышать и почувствовать его.

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В апреле полное солнечное затмение пересечет Северную Америку, и, благодаря звуковым и сенсорным устройствам, насладиться им смогут и слепые люди.

"Затмения - это очень красивые явления, и каждый должен иметь возможность испытать их хоть раз в жизни", - говорит Юки Хэтч, старшеклассница из Остина, штат Техас.

Хэтч, слабовидящая ученица и любительница космоса, надеется однажды стать компьютерным ученым в НАСА.

В день затмения, когда Луна пройдет между Землей и Солнцем, заслоняя солнечный свет, она и ее одноклассники из Техасской школы для слепых и слабовидящих планируют расположиться на лужайке.

Они будут слушать небольшое устройство под названием LightSound box, которое преобразует меняющийся свет в звуки.

Когда солнце яркое, будут звучать высокие, нежные ноты флейты. Когда Луна начнет закрывать солнце, звучат средние ноты кларнета. Темнота передается низким щелкающим звуком.

"Я с нетерпением жду возможности услышать затмение, а не увидеть его", - говорит Хэтч.

"Услышать затмение"

Устройство LightSound - результат сотрудничества Ванды Диас-Мерсед, слепого астронома, и гарвардского астронома Эллисон Биерила.

Диас-Мерсед регулярно переводит свои данные в аудио, чтобы проанализировать закономерности для своих исследований.

Прототип устройства был впервые использован во время полного солнечного затмения, которое произошло в США в 2017 году, после чего портативное устройство применялось и во время других затмений.

Затмения - это очень красивые явления, и каждый должен иметь возможность испытать их хоть раз в жизни. Юки Хэтч старшеклассница из Остина, штат Техас

В этом году они сотрудничают с другими учреждениями и планируют распространить не менее 750 устройств в местах проведения мероприятий, посвященных затмению, в Мексике, США и Канаде.

Они провели семинары в университетах и музеях по изготовлению устройств и выложили инструкции "сделай сам" на сайте группы.

"Небо принадлежит всем. И если это событие доступно для остального мира, то оно должно быть доступно и для слепых", - говорит Диас-Мерсед.

"Я хочу, чтобы студенты могли слышать затмение, слышать звезды".

Библиотека Перкинса, связанная со школой Перкинса для слепых в Уотертауне, штат Массачусетс, планирует транслировать меняющиеся тональные сигналы устройства LightSound через Zoom, чтобы пользователи могли слушать их онлайн и по телефону, сказала менеджер по работе с населением Эрин Фрагола.

По его словам, помимо студентов, многие пожилые посетители библиотеки страдают возрастным снижением зрения.

"Мы стараемся найти способы сделать все более доступным для всех", - сказал он.

Другие смогут "увидеть" солнечное явление с помощью осязания, используя планшет Cadence от компании Tactile Engineering из Индианы. Планшет размером примерно с мобильный телефон с рядами точек, которые поднимаются и опускаются. Его можно использовать для самых разных целей: читать шрифт Брайля, воспринимать графику и видеоклипы, играть в видеоигры.

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Во время затмения ученик может с помощью устройства почувствовать, как луна медленно надвигается на солнце", - говорит Вунджи Лау из Tactile Engineering.

Школа для слепых и слабовидящих детей в Индиане начала внедрять планшет в свою учебную программу в прошлом году. Некоторые из учеников школы наблюдали с помощью планшета затмение в октябре прошлого года.

Десятиклассница Джазмин Нельсон с нетерпением ждет возможности присоединиться к толпе, ожидаемой на большом мероприятии НАСА по наблюдению за затмением на автодроме Индианаполиса, где всем будет доступен такой планшет.

С планшетом "можно почувствовать себя частью чего-то", - сказала она.

Ее одноклассница Минерва Пинеда-Аллен добавила: "Это очень редкая возможность, быть может, у меня больше ее не будет".