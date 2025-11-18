Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Ливни на севере Италии: оползень снес дом, 2 человека пропали без вести

Наводнение на реке Торре в Романе д'Изонцо заставило людей укрыться на крышах своих домов
Наводнение на реке Торре в Романе д'Изонцо заставило людей укрыться на крышах домов Авторское право  Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Авторское право Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
By Marco Fazzini
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Проливные дожди обрушились на провинции Удине и Гориция в области Фриули-Венеция-Джулия. В Браццано-ди-Кормонс ищут 2-х пропавших без вести в результате обрушения дома после оползня. Река Торре разливается, жители укрываются на крышах домов

Итальянская область Фриули-Венеция-Джулия страдает от непогоды. Ночью оползень, вызванный проливным дождем, снёс старый трёхэтажный дом и прилегающее к нему жилище в Браццано-ди-Кормонс (провинция Гориция). Оползень сошёл с холма за церковью, которая не пострадала.

Пропали без вести двое жителей дома: 35-летний мужчина и пожилая женщина, которую он пытался спасти. Супруга женщины эвакуировали сотрудники МЧС и доставили в больницу с переломом ноги.

Пропавший мужчина -уроженец Германии, который некоторое время назад эмигрировал во Фриули-Венеция-Джулию. В Браццано-ди-Кормонс он держит магазин вина и продуктов питания.

На месте инцидента работают пожарные и спасатели с собаками. Задействована специальная техника.

Река Торре в регионе Гориция вышла из берегов в понедельник утром, затопив деревню Верса, входящую в состав Романо-д'Изонцо. Некоторые жители укрылись на крышах своих домов.

Пожарная бригада с помощью резиновых лодок и вертолета спасала людей, оказавшихся в ловушке. Около 300 человек были эвакуированы и размещены в муниципальном спортзале, а служба гражданской обороны готовит другие пункты приёма на случай дальнейшей эвакуации.

Провинция Гориция под водой

Непогода сильно ударила по району между Пальмановой, провинция Удине, и провинцией Гориция. Самый большой ущерб был зафиксирован в районе Кормонс, где всего за 6 часов выпало 152 миллиметра воды.

Река Джудрио вышла из берегов, вызвав масштабное наводнение; в больнице Пальманова подвалы были затоплены водой, но пациенты не пострадали.

С полуночи пожарная бригада Удине получила около 200 звонков с просьбой о помощи, многочисленные звонки поступили и на командный пункт Гориции. В связи с непогодой Гражданская защита объявила жёлтый уровень опасности.

Мэр Кормонса Роберто Фелькаро издал срочный приказ о закрытии учебных заведений всех уровней, включая школы и детские сады.

Непогода не обошла стороной и звёздный ресторан "L'Argine a Vencò", принадлежащий Антонии Клугманн, бывшей судье шоу "Мастершеф". Затопленный ресторан находится в Долегна-дель-Коллио.

Во Фриули-Венеции-Джулии продлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

"Мы будем находиться рядом с населением, даже в законе о бюджете мы постараемся удовлетворить первые потребности, в том числе и финансового характера, - сказал президент региона Фриули-Венеция-Джулия Массимилиано Федрига по поводу сложившейся ситуации. - Мы внимательно следим за развитием событий. Ситуация в Кормонсе наиболее критична: там до сих пор не найдены два человека, пожилая женщина и 35-летний мужчина, который пытался ей помочь. Наводнения и чрезвычайные ситуации наблюдаются на обширной территории от Пальмановы до Мансано и Кормонса. Ситуация должна улучшиться во второй половине дня".

В конце утра советник по гражданской обороне Фриули-Венеции-Джулии Риккардо Риккарди объявил о продлении метеорологического предупреждения для региона.

"После волны непогоды, обрушившейся на регион и, в частности, на муниципалитеты Кормонс и Романс д'Изонцо, мы продлеваем действие предупреждения, срок которого истекает сегодня в 12 часов дня, объявляем региональную чрезвычайную ситуацию и призываем к национальной мобилизации, чтобы заручиться поддержкой других регионов", - сказал Риккарди из оперативного центра гражданской обороны в Пальманова.

