Ливни на севере Италии: оползень снес дом, 2 человека пропали без вести

Итальянская область Фриули-Венеция-Джулия страдает от непогоды. Ночью оползень, вызванный проливным дождем, снёс старый трёхэтажный дом и прилегающее к нему жилище в Браццано-ди-Кормонс (провинция Гориция). Оползень сошёл с холма за церковью, которая не пострадала.

Пропали без вести двое жителей дома: 35-летний мужчина и пожилая женщина, которую он пытался спасти. Супруга женщины эвакуировали сотрудники МЧС и доставили в больницу с переломом ноги.

Пропавший мужчина -уроженец Германии, который некоторое время назад эмигрировал во Фриули-Венеция-Джулию. В Браццано-ди-Кормонс он держит магазин вина и продуктов питания.

На месте инцидента работают пожарные и спасатели с собаками. Задействована специальная техника.

Река Торре в регионе Гориция вышла из берегов в понедельник утром, затопив деревню Верса, входящую в состав Романо-д'Изонцо. Некоторые жители укрылись на крышах своих домов.

Пожарная бригада с помощью резиновых лодок и вертолета спасала людей, оказавшихся в ловушке. Около 300 человек были эвакуированы и размещены в муниципальном спортзале, а служба гражданской обороны готовит другие пункты приёма на случай дальнейшей эвакуации.

Провинция Гориция под водой

Непогода сильно ударила по району между Пальмановой, провинция Удине, и провинцией Гориция. Самый большой ущерб был зафиксирован в районе Кормонс, где всего за 6 часов выпало 152 миллиметра воды.

Река Джудрио вышла из берегов, вызвав масштабное наводнение; в больнице Пальманова подвалы были затоплены водой, но пациенты не пострадали.

С полуночи пожарная бригада Удине получила около 200 звонков с просьбой о помощи, многочисленные звонки поступили и на командный пункт Гориции. В связи с непогодой Гражданская защита объявила жёлтый уровень опасности.

Мэр Кормонса Роберто Фелькаро издал срочный приказ о закрытии учебных заведений всех уровней, включая школы и детские сады.

Непогода не обошла стороной и звёздный ресторан "L'Argine a Vencò", принадлежащий Антонии Клугманн, бывшей судье шоу "Мастершеф". Затопленный ресторан находится в Долегна-дель-Коллио.

Во Фриули-Венеции-Джулии продлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

"Мы будем находиться рядом с населением, даже в законе о бюджете мы постараемся удовлетворить первые потребности, в том числе и финансового характера, - сказал президент региона Фриули-Венеция-Джулия Массимилиано Федрига по поводу сложившейся ситуации. - Мы внимательно следим за развитием событий. Ситуация в Кормонсе наиболее критична: там до сих пор не найдены два человека, пожилая женщина и 35-летний мужчина, который пытался ей помочь. Наводнения и чрезвычайные ситуации наблюдаются на обширной территории от Пальмановы до Мансано и Кормонса. Ситуация должна улучшиться во второй половине дня".

В конце утра советник по гражданской обороне Фриули-Венеции-Джулии Риккардо Риккарди объявил о продлении метеорологического предупреждения для региона.

"После волны непогоды, обрушившейся на регион и, в частности, на муниципалитеты Кормонс и Романс д'Изонцо, мы продлеваем действие предупреждения, срок которого истекает сегодня в 12 часов дня, объявляем региональную чрезвычайную ситуацию и призываем к национальной мобилизации, чтобы заручиться поддержкой других регионов", - сказал Риккарди из оперативного центра гражданской обороны в Пальманова.