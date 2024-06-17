Как пыль из Сахары влияет на солнечную энергетику?

Исследования показывают, что сахарские пыльные бури могут сильно повлиять на выработку солнечной энергии. Что можно сделать, чтобы справиться с этой проблемой? Climate Now ведёт репортаж из Андалусии о борьбе с пылью.

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В этом месяце программа Climate Now ведет репортаж с юга Испании, чтобы рассказать о растущей проблеме сахарской пыли, влияющей на производство солнечной энергии.

Температурная аномалия в мае 2024 г. Данные предоставлены службой Copernicus Climate Change Service при ECMWF euronews

Copernicus Climate Change Service выявила, что май 2024 года был самым тёплым за всю историю наблюдений, а температура превысила среднее значение 1991-2020 годов на 0,65 градуса Цельсия.

Уже 12-й месяц подряд наблюдаются рекордные показатели тепла для каждого месяца.

Глобальные температурные аномалии в 1979-2024 гг. Данные предоставлены службой Copernicus Climate Change Service при ECMWF euronews

В мае 2024 года во многих регионах произошли погодные катаклизмы. В результате наводнения в Бразилии более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. В индийском регионе Дели был установлен новый месячный рекорд в 49,9 градусов Цельсия, а в Финляндии было объявлено предупреждение о сильной жаре, так как температура воздуха достигла 27 градусов Цельсия.

В Европе сильные дожди привели к наводнениям на юго-западе Германии, в Бельгии и на севере Италии.

Аномалия осадков в мае 2024 г. Данные предоставлены службой Copernicus Climate Change Service при ECMWF euronews

Огромные потери солнечной энергии из-за сахарской пыли

В Европе сахарская пыль наиболее известна тем, что окрашивает небо в оранжевый цвет, снижает качество воздуха и оставляет тонкий слой пыли на крышах и автомобилях. Однако пыль приводит к загрязнению солнечных элементов.

В Университете Хаэна в Андалусии мы встретились с доктором Эдуардо Фернандесом и профессором Флоренсией Альмонасид, авторами недавнего исследования, показавшего, что сильное загрязнение в марте 2022 года снизило мощность производства солнечной энергии на 80 процентов.

Доктор Фернандес рассказал Euronews: «Мы как будто на Марсе, потому что всё вокруг красное».

В марте 2022 года была сильнейшая пыльная буря, но даже небольшое количество пыли может привести к снижению производительности солнечной панели на 15%, а с учетом быстрого роста солнечной энергетики в Европе потери из-за загрязнения могут составить миллиарды евро в год.

Исследовательская группа из Хаэна использует оптические лаборатории для поиска решения проблемы. Некоторые ученые сосредоточены на разработке пылезащитных покрытий, другие исследуют поведение пыли в зависимости от более теплых или холодных, сухих или влажных погодных условий.

Необходимо учитывать множество переменных. Например, частицы пыли могут быть разного размера или разного цвета, что может повлиять на качество работы солнечных панелей.

Даже конструкция панелей имеет значение, например, является ли панель бескаркасной или имеет жесткую кромку по периметру.

Профессор Альмонасид говорит, что сахарская пыль очень проблемная: «Сахарская пыль очень мелкая. Её особенно трудно убрать».

Очистка солнечных панелей с точки зрения затрат и выгод

Компания Sonnedix, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии ежедневно сталкивается с проблемой загрязнения, следит за выработкой каждой солнечной панели и тщательно рассчитывает, когда очистка фотоэлектрических панелей будет коммерчески выгодна. Очистка стоит дорого – около 400-500 евро за мегаватт, поэтому приходится идти на компромисс в зависимости от установленной на станции цены на электроэнергию.

Исполнительный директор компании Хуан Фернандес рассказал Euronews: «Крупные пыльные бури нужно брать в расчёт, ведь вы производите электроэнергию, и каждый киловатт-час, который вы вырабатываете, важен для дохода станции».

В настоящее время он сотрудничает с синоптиками, чтобы планировать очистку панелей с учётом пылевых бурь и осадков, поскольку лёгкий моросящий дождь может еще больше испачкать панели, а сильный ливень – вымыть их бесплатно.

«Сильная пыльная буря в Сахаре может привести к значительному снижению производства солнечной энергии, что может стать проблемой для оператора энергосистемы», – объясняет он.

«Поэтому способность прогнозировать и предпринимать проактивные действия очень важна», – говорит он.

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Количество пыльных бурь в Сахаре увеличилось из-за изменения климата?

Рост числа пыльных бурь за последнее время может быть связан с изменениями в атмосфере, а может быть и с чем-то другим.

Представитель службы Copernicus Atmosphere Monitoring Service сообщил Euronews: «Хотя шлейфы сахарской пыли нередко достигают Европы, в последние годы отмечается увеличение интенсивности и частоты таких эпизодов, что потенциально может быть связано с изменениями характера атмосферной циркуляции».

Есть предположение, что эти изменения связаны с изменением климата.

«Наука всегда осторожна в своих выводах, так и должно быть, верно?» – говорит эксперт Эдуардо Фернандес. «Но мы видим, что чрезвычайных случаев становится всё больше – не только пылевых бурь, но и осадков, а также сильного ветра.

«Мы фиксируем рост числа пыльных бурь в Сахаре. Они продвигаются всё дальше на север Европы, и есть подозрение, что это связано с глобальным потеплением», – заключает он.