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НАТО обвинил Россию в "гибридной вредоносной деятельности на территории альянса"

Штаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
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В НАТО подчеркнули, что будут противостоять этим действиям "индивидуально и коллективно", и отметили, что действия России не "помешают союзникам продолжать поддерживать Украину".

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НАТО обвинил Россию в "гибридной вредоносной деятельности на территории альянса". Об этом говорится в опубликованном организацией пресс-релизе

В документе заявляется, что в "НАТО глубоко обеспокоены недавней вредоносной деятельностью на территории союзников, в том числе той, которая привела к расследованию и предъявлению обвинений множеству лиц в связи с враждебной государственной деятельностью, затрагивающей Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию...

Сюда входят диверсии, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции. Союзники по НАТО выражают глубокую обеспокоенность гибридными действиями России, которые представляют собой угрозу безопасности союзников".

В НАТО подчеркнули, что будут противостоять этим действиям "индивидуально и коллективно", и отметили, что действия России не "помешают союзникам продолжать поддерживать Украину".

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