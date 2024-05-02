By euronews

В НАТО подчеркнули, что будут противостоять этим действиям "индивидуально и коллективно", и отметили, что действия России не "помешают союзникам продолжать поддерживать Украину".

РЕКЛАМА

НАТО обвинил Россию в "гибридной вредоносной деятельности на территории альянса". Об этом говорится в опубликованном организацией пресс-релизе.

В документе заявляется, что в "НАТО глубоко обеспокоены недавней вредоносной деятельностью на территории союзников, в том числе той, которая привела к расследованию и предъявлению обвинений множеству лиц в связи с враждебной государственной деятельностью, затрагивающей Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию...

Сюда входят диверсии, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции. Союзники по НАТО выражают глубокую обеспокоенность гибридными действиями России, которые представляют собой угрозу безопасности союзников".

В НАТО подчеркнули, что будут противостоять этим действиям "индивидуально и коллективно", и отметили, что действия России не "помешают союзникам продолжать поддерживать Украину".