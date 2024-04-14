Почему "зеленые" теряют популярность в ЕС?

Европейские выборы 2019 года ознаменовались так называемой "зеленой волной", в результате которой действия по защите климата заняли прочное место в политической повестке дня. А сейчас, когда приближаются новые выборы, что думают активисты климатического движения о минувших 5 годах?

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"Скоро выборы", - бодро напоминает активистка проходящей мимо пожилой женщине, протягивая ей листовку.

Весенний день в Брюсселе, и городское отделение движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") проводит акцию протеста на площади Жана Рея, в двух шагах от Европейского парламента.

Менее чем через два месяца более 400 миллионов человек получат возможность прийти на избирательные участки и решить, кто будет заседать в этом парламенте.

Около 100 демонстрантов перекрыли дорогу под пристальным вниманием многочисленных полицейских.

"Мы требуем немедленно прекратить субсидирование ископаемых видов топлива - это самое малое, что может сделать Европа, чтобы признать свою историческую и современную роль в разжигании климатического кризиса", - говорит Анджела Хьюстон Голд, представитель Объединения за климатическую справедливость, платформы экологических движений.

Климатические активисты снова мобилизуются, чтобы их голоса были услышаны.

Полиция наблюдает за акцией протеста в Брюсселе 6 апреля Euronews

Что произошло на европейской "зеленой волне" в 2019 году?

Пять лет назад экологическое движение было на высоте.

Скоординированные школьные забастовки, возглавляемые Гретой Тунберг, ввели климатические действия в политическую повестку дня.

Зеленые показали лучшие результаты на европейских выборах, увеличив свои ряды до 71 евродепутата.

"Нас было огромное количество, мы были громкими и вместе", - рассказывает Euronews Green Лайла Кричбаум, активистка движения "Пятницы ради будущего". Она участвовала в акциях 2019 года в Австрии, будучи 16-летней школьницей, а сейчас является национальным координатором группы.

"Видя, как "зеленая волна" прокатилась по всей Европе и оказала такое большое влияние, я испытала чрезвычайно сильное чувство, увидев, что молодежь может сделать, - продолжает она. - И это создало импульс и силу, которые продолжались в течение нескольких месяцев и климатическими забастовками, одна за другой, в течение многих лет".

Грета Тунберг на демонстрации в 2019 году AP Photo

Что такое Европейский зеленый курс?

Используя эту энергию, ЕС представил "Европейский зеленый курс" - амбициозную законодательную стратегию, направленную на то, чтобы сделать блок климатически нейтральным к 2050 году с помощью таких мер, как сокращение выбросов парниковых газов, инвестиции в возобновляемые источники энергии и содействие устойчивому росту.

"Поначалу мы надеялись на первую часть мандата", - говорит Джули Залкман, активист европейского отделения организации "Друзья Земли".

И успехи уже есть.

Залкман отмечает стратегию REPower EU, которая направлена на снижение зависимости ЕС от российского ископаемого топлива путем увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе блока до 45 процентов к 2030 году. А также выход из Договора к Энергетической хартии и постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания.

ЕС хочет сократить безудержную вырубку лесов

Европейское отделение "Гринпис" также считает, что в ЕС были приняты эффективные меры. В качестве примера организация приводит закон о борьбе с обезлесением.

"Это то, о чем мы просили уже очень давно", - говорит Джон Хайланд, пресс-атташе группы.

ЕС составил список продуктов, которые в значительной степени ассоциируются с обезлесением: какао, кофе, каучук, пальмовое масло, соя, говядина и древесина.

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С декабря 2024 года импортеры и экспортеры, торгующие с ЕС, должны доказывать, что эти товары или их производные не происходят из недавно обезлесенных районов и не вызывают деградацию лесов.

Но, возможно, противодействие этому закону является символом меняющихся политических настроений в ЕС. Сейчас несколько министров из стран-членов призывают отложить его реализацию.

Почему Европа сталкивается с "зеленым" разочарованием?

С 2019 года настроения изменились. Партия "зеленых" теряет популярность, а ультраправые набирают силу.

Климатическое законодательство, которое, казалось бы, уже готово, внезапно оказалось под угрозой, поскольку политики напуганы протестами фермеров и предстоящими выборами.

Среди сторонников и активистов климатических кампаний есть ощущение, что есть несколько побед, достигнутых с большим трудом, но этого недостаточно.

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Это подтверждают научные данные и собственные оценки ЕС.

В докладе Евросоюза о действиях в области климата на 2023 год говорится следующее: "ЕС и его государства-члены должны значительно активизировать свои усилия по реализации и ускорить сокращение выбросов, чтобы не отстать от графика и достичь цели в -55% чистого сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году и климатической нейтральности к 2050 году".

Тем временем изменения климата все более очевидны.

Март стал 10-м месяцем подряд, побившим глобальный температурный рекорд, засуха охватила Каталонию, Сицилию и другие части Европы, а с наступлением сезона пожаров леса, несомненно, будут гореть все интенсивнее в условиях все более жаркого лета по всему континенту.

Климатические активисты мобилизуются в преддверии европейских выборов

Итак, что же делают активисты в такой поворотный момент для будущего Европы и всего мира в преддверии июньских выборов?

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"Восстание против вымирания" однозначно в своих намерениях: мобилизоваться и устраивать выступления в попытке оказать давление на политиков.

Демонстрация в Брюсселе в начале этого месяца стала частью запуска новой кампании, в которой участвуют группы из 12 европейских стран. Движение "Остановить субсидирование ископаемого топлива в ЕС" заявляет, что будет наращивать масштабы своих протестов и блокад в преддверии европейских выборов.

"Мы видим, что перекрывать дороги - глупо, верно? Это ясно, - говорит представитель движения Хьюстон Голд. - Но еще более ясно то, что правительства продолжают субсидировать эти преступные отрасли, разрушающие наше будущее".

Организация "Пятницы ради будущего" также планирует массовые протесты: на 19 апреля назначена глобальная климатическая забастовка, на подходе еще много других мероприятий.

Кричбаум надеется снова воодушевить людей.

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"Посмотрите, что мы можем потерять, что поставлено на карту и что может произойти, - говорит она. - Мы можем предотвратить это, если воспользуемся своим правом голоса, особенно молодые люди, которые недостаточно представлены".

Такие группы, как Greenpeace Europe и Friends of the Earth Europe, продолжают борьбу в Брюсселе, лоббируя и влияя на тех, кто вносит изменения.

"Бывает очень тоскливо, когда ты заботишься о действиях по защите климата и не находишь возможности увидеть эти действия, - говорит Сильвия Пасторелли, специалист по вопросам климата и энергетики из "Гринпис Европа". - Поэтому самое лучшее - это всегда принимать участие и оказывать прямое давление на людей, принимающих решения".