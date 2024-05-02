Кремль отвергает обвинения в применении химического оружия в Украине

By Euronews

Министр иностранных дел Украины заявил, что половина энергетической системы страны повреждена в результате атак РФ.

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Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении международной Конвенции о запрещении химического оружия и использовании хлорпикрина против украинских войск.

"Применение таких химических веществ не является единичным случаем и, вероятно, вызвано желанием российских войск вытеснить украинские войска с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя. Продолжающееся пренебрежение Россией своими обязательствами по КХО вытекает из того же сценария, что и ее операции по отравлению Алексея Навального, Сергея и Юлии Скрипалей отравляющим веществом нервно-паралитического действия “Новичок”, — говорится в заявлении ведомства, опубликованном 1 мая. В Госдепартаменте не уточнили, когда применялось оружие.

В координации с Министерством финансов США Госдепартамент включил в санкционный список три государственные структуры Российской Федерации, связанные с российскими программами создания химического и биологического оружия, и четыре российские компании, оказывающие поддержку этим организациям.

В Кремле назвали обвинения голословными и ничем не подкрепленными.

"Мы видели новости на этот счет. Как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти РФ также утверждают, что не наносят удары по гражданским объектам. Но жертвами очередной ракетной атаки по Одессе в начале недели стали пять человек, ракета попала в Дворец студентов Одесской юридической академии. Свыше 30 человек получили ранения, повреждены жилые дома. Вечером 1 мая российские силы нанесли еще один удар баллистическими ракетами, в итоге уничтожены депо и отделение "Новой почты", пострадали 14 человек.

В четверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy заявил, что половина энергетической системы Украины повреждена в результате атак РФ. В этот же день восемь детей пострадали из-за российского удара управляемой авиабомбой по поселку Дергачи в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за апрель 2024 года Россия выпустила по гражданским целям в Украине более 300 ракет различных типов, почти 300 дронов-камикадзе Shahed и более 3200 управляемых авиабомб.

"Наши города и громады от Сумщины до Одесской области, Днепровщина, Харьковщина, Донетчина, Николаев, Херсон ежедневно и еженощно страдают от этого сознательного и подлого террора", — сказал Зеленский.

Российские силы штурмуют Часов Яр в Донецкой области и окружающие населенные пункты, в ВСУ заявляют о борьбе за контроль над логистическими маршрутами. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.