Опрос Euronews во Франции: на евровыборах могут победить ультраправые

By Euronews

По данным опроса, "Национальное объединение" Жордана Борделлы может набрать больше 31% голосов. Еще около 6% — "Реконкиста" Эрика Земмура.

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Успех, которого, как ожидается, добьются французские ультраправые на июньских выборах в Европарламент, может изменить европейскую политику. Аналитики предполагают, что у них получится создать новую коалицию и ослабить проевропейские партии.

По данным эксклюзивного опроса Euronews, большинство голосов на евровыборах во Франции может получить ультраправое "Национальное объединение" (31,1%). За ним идет партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" (17,5%), на третьем месте — социалисты (12,2%).

Французских ультраправых возглавляет Жордан Барделла из "Национального объединения", которому передала бразды правления Марин Ле Пен. В апреле рейтинги партии выросли, у "Возрождения" Макрона же наоборот снизились.

Поддержка Социалистической партии, список кандидатов от которой возглавляет Рафаэль Глюксман, остается стабильной — даже после нескольких лет политических проблем. На четвертом месте — "Республиканцы" (7,7%), входящие в Европейскую народную партию.

Леворадикальная "Непокоренная Франция" (7,4%) несколько улучшила позиции, согласно данным опроса. Французские "зеленые" (7%)— с марта наоборот потеряли сторонников.

За мандаты с "Национальным объединением", которое в Европарламенте входит в группу "Идентичность и демократия", борется более маленькая "Реконкиста" (5,9%) ультранационалиста Эрика Земмура из фракции Европейских консерваторов и реформистов.

По последним прогнозам, в новом составе Европарламента евроскептики и националисты могут получить до 25% кресел. Что в свою очередь усложнит жизнь имеющим сейчас большую часть мандатов право- и левоцентристам: Европейской народной партии, социал-демократам, фракции "Обновляя Европу" и "зеленым".

Партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" играет ведущую роль в "большой коалиции" в нынешнем составе парламента, но неудача на выборах может разрушить этот политический альянс.

Французские либералы, похоже, уступят часть голосов социалистам Рафаэля Глюксмана. Но и им предстоит собственное противостояние: борьба с радикальными левыми Жан-Люка Меланшона.