By Euronews

Президент США Джо Байден впервые подробно прокомментировал студенческие выступления в поддержку Газы, которые уже несколько дней продолжаются в американских университетах по всей стране. По его словам, студенты имеют право свободно выражать свое мнение, но не разрушать частную собственность.

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"Вандализм — это не мирный протест", — заявил президент США Джо Байден, впервые комментируя пропалестинские выступления студентов американских университетов.

По его словам, студенты имеют право протестовать, но это не означает, что они могут "уничтожать собственность" и "устраивать хаос". Демонстрации должны оставаться "в рамках закона", подчеркнул Джо Байден, а в США нет места антисемитизму или исламофобии.

На вопрос, могут ли студенческие выступление изменить его позицию о происходящем в секторе Газа, президент ответил, что нет.

"Инакомыслие необходимо для демократии, но оно никогда не должно приводить к беспорядкам или отрицанию прав других людей. Студенты должны иметь возможность закончить семестр и получить высшее образование", — сказал американский президент.

Белый дом прокомментировал протесты после того, как полиция начала разбирать баррикады вокруг Калифорнийкого университета в Лос-Анджелесе и задержала более 130 студентов, которые устроили на территории кампуса палаточный лагерь, требуя от Вашингтона прекратить помогать Тель-Авиву.

Студенческие акции протеста против военной операции Израиля в секторе Газа не прекращаются по всей стране — в том числе в Йеле, Дартмуте, Колумбийском, Нью-Йоркском и Техасском университетах. В них отменяются занятия и срываются церемонии вручения дипломов. Кое-где происходят стычки с произраильскими манифестантами и с полицией.

По подсчетам Associated Press, в 32 учебных заведениях были арестованы около 1750 человек.