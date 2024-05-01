Ирландия изменит законодательство, чтобы возвращать мигрантов в Великобританию

By Euronews и AP, EBU

Миграционный кризис внес разлад в отношения между Великобританией и Ирландией. Дублин намерен высылать прибывающих из Соединенного Королевства нелегалов обратно. В Лондоне заявили, что принимать мигрантов не намерены.

РЕКЛАМА

Ирландия планирует возвращать в Великобританию мигрантов, прибывающих из Соединенного Королевства. Правительство разработало ряд поправок в законодательство, устанавливающих новые правила.

В частности, пересмотрен список государств, считающихся безопасными для того, чтобы туда выдворяли мигрантов, не имеющих шансов получить убежище. Ожидается, что поправки будут приняты к концу мая.

Хелен МакЭнти, министр юстиции Ирландии:"Это не панацея, это никогда не было панацеей, когда мы говорим о возвращении мигрантов. Самый эффективный способ - это создать устойчивую, но справедливую миграционную систему. Речь идет о быстрой обработке данных. Это означает, что заявления людей должны рассматриваться гораздо быстрее".

Процесс возвращения нелегалов в Соединенное Королевство существенно усложнился после того, как ирландский суд постановил, что в соответствии с законодательством ЕС, Великобритания больше не может считаться "безопасной третьей страной". Это связано с планами Лондона депортировать незаконно пересекающих британскую границу мигрантов в Руанду, где они смогли бы запросить убежище.

Множество нелегалов опасаясь такой перспективы направляются в Ирландию. Миграционный кризис внес разлад в отношения между Великобританией и Ирландией. В Лондоне заявили, что принимать мигрантов обратно не намерены.