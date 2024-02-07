Ветер и солнце произвели больше электроэнергии в ЕС, чем газ — доклад

В 2023 году ветер и солнце произвели 27% электроэнергии в ЕС, в то время как уголь — лишь 12%.

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В прошлом году в Европе впервые было получено больше электроэнергии за счет энергии ветра, чем за счет ископаемого газа. Об этом говорится в последнем обзоре аналитического центра по чистой энергии Ember.

Ветер и солнце произвели рекордные 27% электроэнергии в блоке в 2023 году — впервые больше четверти. Доля угля и газа, соответственно, упала до самого низкого уровня за всю историю, для угля составив всего 12%.

"Энергетический сектор ЕС находится в середине монументального сдвига, — говорит директор европейской программы Ember Сара Браун. — Ископаемое топливо играет меньшую роль, чем когда-либо, по мере того как система с ветром и солнцем в качестве основы становится всё более очевидной".

Падение спроса на электроэнергию из-за энергетического кризиса также способствовало "беспрецедентному краху" угольной и газовой генерации, считают аналитики.

С учетом новостей о том, что к 2040 году ЕС намерен сократить чистые выбросы парниковых газов на 90%, вот как возобновляемые источники энергии набирают обороты.

Как изменилась структура электроэнергетики ЕС в 2023 году?

Ветрогенерация выросла на 13% и достигла 18% от общего объема электроэнергии в ЕС в прошлом году — 475 ТВтч, что примерно равно общему спросу на электроэнергию во Франции.

Ветер обогнал газ, который обеспечивал 17%. Солнечная энергия обеспечивала 9% электроэнергии в ЕС.

В целом, в 2023 году доля возобновляемых источников энергии в ЕС достигла рекордных 44%, поскольку гидроэнергетика также восстановилась после минимума 2022 года.

В 2023 году ветроэнергетика (18%) впервые обогнала газ (17%) Ember

Какая страна лидирует в этой ветряной революции? Зависит от того, какими показателями вы пользуетесь, но на первом месте находятся несколько стран: 58% электроэнергии в Дании вырабатывается с помощью турбин; Германия производит наибольшее количество ветровой энергии — 141 ТВтч; Швеция производит больше всего электроэнергии на душу населения.

Германия также продемонстрировала наибольший рост выработки энергии ветра, за ней следуют Франция и Нидерланды.

"В прошлом году на конференции COP28 Евросоюз выступил с инициативой обязать мир отказаться от ископаемого топлива, — отмечает руководитель программы в аналитическом центре E3G Питер де Пус. — Данные по рынку электроэнергии за 2023 год показывают, что это были не просто разговоры: ЕС добился значительного прогресса в переходе к энергосистеме без ископаемого топлива, а дешевые возобновляемые источники энергии навсегда ликвидировали спрос на уголь и газ".

В 2023 году производство электроэнергии на угле сократилось на рекордные 26%. Это снижение не привело к росту использования газа, которое также упало на 15% — самое резкое сокращение за год, по крайней мере, с 1990-го.

Почему спрос на электроэнергию в ЕС упал в 2023 году?

В 2023 году спрос на электроэнергию в ЕС упал на 3,4% по сравнению с 2022 годом и на 6,4% по сравнению с уровнем 2021 года, когда начался энергетический кризис.

Ember связывает чуть более трети (3,8%) этого долгосрочного снижения с падением потребления электроэнергии в промышленности. В частности, энергоемкие отрасли, такие как черная металлургия, химическая и бумажная промышленность, вероятно, пострадали от повышения цен на газ.

Теплая погода, экономия и эффективность использования энергии также способствовали снижению потребления электроэнергии, хотя электрификация привела к увеличению спроса.

Беспрецедентный обвал производства электроэнергии на угле и газе в ЕС в 2023 году привел к рекордному снижению выбросов в энергетическом секторе Ember

О нашей стремительной электрификации можно судить по трем миллионам тепловых насосов и трем миллионам электромобилей, проданных в ЕС с 2021 года. В сочетании с 500 МВт электролизеров всплеск "зеленых" технологий за последние пару лет увеличил общий спрос на электроэнергию в ЕС примерно на 1,3%.

"По мере того как электрификация будет развиваться за счет увеличения количества тепловых насосов, электромобилей и электролизеров, ЕС вступит в новую эру растущего спроса на электроэнергию, — говорит директор по глобальным исследованиям Ember Дэйв Джонс. — Возобновляемые источники энергии должны будут идти в ногу с этим ростом спроса, чтобы обеспечить сокращение выбросов, необходимое для безопасного климата".

Интересно, что в то время как энергетический кризис снизил спрос на электроэнергию почти во всех странах в прошлом году — особенно в Словакии и Румынии, — в Ирландии, на Кипре и в Португалии был зафиксирован рост.

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В Ирландии значительная часть этого роста пришлась на центры обработки данных, которые в 2022 году потребляли 18% всей электроэнергии в стране, что на 400% больше, чем в 2015 году.

ЕС всё еще нуждается в расширении ветровой и солнечной энергетики для достижения климатических целей

Тем не менее эксперты в области энергетики предупреждают, что Европе еще предстоит пройти значительный путь.

"Энергетический кризис и вторжение России в Украину не привели к возрождению угля и газа — это далеко не так. Использование угля близко к завершению, а по мере роста ветровой и солнечной энергетики газ будет следующим, что войдет в терминальный спад, — говорит Браун из Ember. — Однако сейчас не время успокаиваться. ЕС необходимо сосредоточиться на быстром внедрении ветра, солнца и гибкости, чтобы создать систему, свободную от рисков, связанных с ископаемым топливом".

План блока REPowerEU по снижению температуры на планете до 1,5°C требует того, чтобы к 2030 году 55% электроэнергии производилось за счет ветра и солнца. Это почти вдвое больше, чем сейчас, когда доля этих двух ключевых возобновляемых источников энергии составляет 27%.

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Хотя производство солнечной энергии в прошлом году выросло, его рост в годовом исчислении был на 25% ниже, чем в 2022 году. Ветровая энергия также не дотягивает до 15%, которые необходимо увеличивать каждый год до конца 2030 года, в течение несовместимого десятилетия.

"В то время как некоторые страны спешат увеличить количество ветряных и солнечных электростанций в качестве социальной и экономической возможности, другие, особенно в Центральной и Восточной Европе, отстают и могут упустить свой шанс", — комментирует евродепутат, вице-президент Европейского парламента (Renew Europe, Progressive Slovakia) Мартин Хойсик.

Он добавляет, что Европа должна перейти на экологически чистую энергию, чтобы "оградить себя" от рисков безопасности, связанных с импортом ископаемого топлива, а также чтобы воспользоваться преимуществами энергетического перехода.

Для этого необходимо быстрее внедрять не только сами возобновляемые источники энергии, но и "общесистемные средства обеспечения", такие как сети и способы хранения энергии.

Ускорит ли новая климатическая цель на 2040 год развитие возобновляемой энергетики в ЕС?

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Чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году, Еврокомиссия на этой неделе объявила о новой цели — сократить выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году.

Эта новая цель еще подлежит обсуждению законодателями ЕС и станет юридически обязательной только после выборов в Европейский парламент в июне, когда будет сформирована новая Комиссия.

Однако эксперты по возобновляемой энергетике приветствовали "амбициозный" сигнал из Брюсселя.

"Цель в 90% открывает путь для решительных действий по декарбонизации нашего энергетического сектора — первый, решающий шаг на пути к чистому нулю. Из этого должно быть ясно, что нельзя больше терять время на строительство инфраструктуры, работающей на ископаемом топливе, — говорит аналитик по энергетике и климатическим данным компании Ember Элизабет Кремона. — Амбициозная цель поможет определить четкое направление движения в противоположную от ископаемого топлива сторону, особенно в плане разблокировки всей вспомогательной инфраструктуры, которая позволит быстро внедрить возобновляемые источники энергии и обеспечить чистую электрификацию".

Генеральный директор SolarPower Europe Вальбурга Хеметсбергер говорит, что солнечный сектор "всем сердцем поддерживает" сценарий 90-процентного сокращения выбросов.

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"Мы надеемся, что эта идея найдет свое отражение в специальном законе об электрификации, — добавляет она. — Важно, что в предложении также рассматривается инвестиционная повестка дня, в которой признается необходимость увеличения частного и государственного финансирования, такого как Инновационный фонд, и прекращения субсидирования ископаемого топлива".

Однако группы, выступающие за климатическую справедливость, менее впечатлены. Например, организация Friends of the Earth Europe утверждает, что предлагаемое сокращение выбросов не соответствует историческому обязательству ЕС достичь "реального нулевого уровня выбросов" задолго до 2050 года.

"Там, где должен быть конец ископаемому топливу, находится темная дыра. Европа должна определить дату окончания срока действия своей зависимости от ископаемого топлива — задолго до 2050 года — и перестать угождать ископаемому топливу опасными лазейками и уловками вроде CCS (улавливание и хранение углерода).