75-метровая гора из загрязнённого грунта угрожает датской деревне

By Euronews Green и AP

Дании грозит экологическая катастрофа из-за гигантской насыпи отходов на предприятии по очистке почвы Nordic Waste.

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Датские власти и геологи работают не покладая рук, чтобы остановить медленно сползающие с вершины карьера массы загрязнённого грунта и не допустить его попадания в близлежащий источник пресной воды.

Чиновники и управляющая объектом компания спорят о том, кто должен оплачивать масштабные работы по очистке.

Гора грязи и камней высотой 75 метров находится на территории перерабатывающего завода Nordic Waste к югу от города Раннерс на северо-западе Дании. Гигантская масса из 3 миллионов кубометров грунта, загрязнённого тяжёлыми металлами и нефтепродуктами, медленно движется в сторону деревушки Ольст, в которой проживает 400 человек.

Сначала смещение происходило со скоростью до 40 сантиметров в час в сторону водоёма, впадающего в Балтийское море, но затем его скорость замедлилась до 2 метров в день.

Вид сверху на 75-метровую гору отходов датского завода Nordic Waste Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP

Сход оползня начался 10 декабря, а через девять дней компания Nordic Waste отказалась от попыток взять ситуацию под контроль. За дело пришлось браться муниципалитету Раннерс. Специалистам удалось изменить направление движения грунтовых масс, проложив на их пути трубы.

Министр окружающей среды Дании Магнус Хойнике сообщил в пятницу, что власти работают над расширением этих труб и что в настоящее время строится стена из шпунтовых свай, а также несколько бассейнов для загрязнённой воды.

По словам министра, самую большую проблему представляют дождевая вода и тающий снег. За последнюю неделю на западе страны выпало очень много осадков.

"Речь идёт о фильтровании воды, отделении загрязнённой воды от чистой", - сказал он на пресс-конференции, добавив, что эта работа "чрезвычайно трудна".

Руководство Nordic Waste заявило, что ЧП было вызвано неблагоприятными погодными условиями. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP

Природное явление или результат деятельности человека?

Группа компаний United Shipping and Trading Company (USTC), в которую входит Nordic Waste, заявляла, что ЧП произошло по зависящим от неё причинам, связанным с климатическими условиями.

В этом районе "выпало огромное количество осадков, поскольку 2023 год стал самым влажным за всю историю Дании. Это привело к стихийному бедствию такого масштаба, какого в Дании ещё не было", - говорится в сообщении.

В опубликованном в понедельник отчёте Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS) говорилось, что основной причиной оползня стало непрерывное насыпание земли на наклонённую вершину глиняного карьера на предприятии Nordic Waste.

Этот оползень "нельзя считать "редким, неизбежным природным явлением", - заявили в GEUS. Там добавили, что сход грунта в этом районе наблюдается с 2021 года.

Гора грунтовых отходов движется к водоёму, впадающему в Балтийское море. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP

Кто будет платить за очистку?

Пока неясно, кому придётся платить за работы по очистке. Компания Nordic Waste была признана банкротом в начале этой недели после того, как Датское агентство по охране окружающей среды обязало её предоставить 200 миллионов крон (17,7 миллиона евро) для принятия мер по предотвращению экологической катастрофы.

В понедельник премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила участок и сказала, что было бы несправедливо, если бы датским налогоплательщикам пришлось платить.

Нина Остергаард Боррис, генеральный директор компании Nordic Waste, сказала, что на восстановление участка уйдет пять лет, и это может обойтись в миллиарды крон. По её словам, "ситуация намного серьёзнее, чем кто-либо мог себе представить, и миссия по спасению территории намного превышает возможности Nordic Waste и USTC".

Это дело вызвало дебаты о том, должна ли компания Nordic Waste нести финансовую ответственность за происходящее. Правительство обрушилось с критикой на шестого богатейшего человека Дании Торбена Эстергаарда-Нильсена, владельца USTC, за то, что тот отказывается возмещать ущерб.

"Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы заставить тех, кто загрязняет окружающую среду заплатить за это", - сказал Хойнике.