Частицы пластика в облаках загрязняют "всё, что мы едим и пьём", утверждают исследователи.
В облаках обнаружен микропластик, который может способствовать изменению климата.
Так считают японские учёные. Для взятия проб им пришлось подняться на вершину самой высокой горы в стране - Фудзи. Также они собрали образцы облачной воды над горой Тотеяма.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Environmental Chemical Letters, стали очередным доказательством того, что пластик проник в большинство экосистем на Земле.
Его фрагменты размером менее 5 мм (примерно с семечко кунжута) были обнаружены в самых отдалённых уголках планеты. Известно, что он содержится и в человеческом организме: в крови, лёгких и даже плаценте беременных женщин.
"Насколько нам известно, данное исследование стало первым, в ходе которого в облачной воде был выявлен пластик - как в свободной тропосфере, так и в пограничном слое атмосферы", - пишут учёные, подчёркивая при этом, что это не только противоестественно, но и опасно для нашего климата.
Как микропластик в облаках влияет на изменение климата?
Образцы облачной воды собрали на высотах от 1 300 до 3 776 м. Вершина горы Фудзи находится в свободной тропосфере, а вершина горы Ōяма - в пограничном слое атмосферы, т.е. в самом нижнем её слое земной.
Затем учёные с помощью современных методов визуализации определили, присутствует ли микропластик в пробах, и какой именно.
Они выявили девять различных типов полимеров и один тип резины. В облаках на литр воды приходилось до 14 частиц пластика, размер которых варьировался от 7 до 95 микрометров, что немного больше средней толщины человеческого волоса (80 микрометров или 0,08 мм).
Пластик считается гидрофобным материалом, но под воздействием ультрафиолета становится гидрофильным (то есть влаголюбивым), поясняют авторы.
Обилие этих полимеров в некоторых образцах позволяет предположить, что они могли выступать в роли ядер конденсации облачного льда и воды.
Ядра конденсации - это крошечные частицы, на которых конденсируется водяной пар в атмосфере. Так и образуются облака.
"В целом полученные нами результаты свидетельствуют о том, что микропластик в горном воздухе может влиять на формирование облаков и, в свою очередь, - на изменение климата", - пишут учёные.
"Микропластик циркулирует в свободной тропосфере переносится и способствует глобальному загрязнению", - говорит ведущий автор исследования Хироши Окочи из университета Васеда.
Он убеждён в том, что проблему загрязнения воздуха пластиком нужно решать безотлагательно. В противном случае, "экологические риски могут стать реальностью окружающей среде будет нанесёт непоправимый вред".
Как эти частицы попадают в облака?
Источников загрязнения может быть масса: от косметики и удобрений, до пластиковых бутылок и пакетов.
Исследований того, как частицы вредных веществ вредят морской и наземной среде, существует немало. А научных работ, посвящённых загрязнению ими воздуха, - довольно ограниченное количество.
Попадет микропластик в атмосферу различными путями: это может быть дорожная пыль, свалки, износ шин и даже искусственный газон.
Океан также может посылать свой микропластик в небо в процессе испарения - когда частицы становятся достаточно лёгкими, чтобы переноситься по воздуху.
"Это означает, что микропластик, возможно, стал важным компонентом облаков, загрязняя почти всё, что мы едим и пьём", - говорится в выводах исследования Университета Васэда.
"В свободной тропосфере микропластик легко переносится сильными ветрами. Что только способствует глобальному загрязнению", - добавляют авторы.