By Euronews Green

Частицы пластика в облаках загрязняют "всё, что мы едим и пьём", утверждают исследователи.

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В облаках обнаружен микропластик, который может способствовать изменению климата.

Так считают японские учёные. Для взятия проб им пришлось подняться на вершину самой высокой горы в стране - Фудзи. Также они собрали образцы облачной воды над горой Тотеяма.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Environmental Chemical Letters, стали очередным доказательством того, что пластик проник в большинство экосистем на Земле.

Его фрагменты размером менее 5 мм (примерно с семечко кунжута) были обнаружены в самых отдалённых уголках планеты. Известно, что он содержится и в человеческом организме: в крови, лёгких и даже плаценте беременных женщин.

"Насколько нам известно, данное исследование стало первым, в ходе которого в облачной воде был выявлен пластик - как в свободной тропосфере, так и в пограничном слое атмосферы", - пишут учёные, подчёркивая при этом, что это не только противоестественно, но и опасно для нашего климата.

Как микропластик в облаках влияет на изменение климата?

Образцы облачной воды собрали на высотах от 1 300 до 3 776 м. Вершина горы Фудзи находится в свободной тропосфере, а вершина горы Ōяма - в пограничном слое атмосферы, т.е. в самом нижнем её слое земной.

Затем учёные с помощью современных методов визуализации определили, присутствует ли микропластик в пробах, и какой именно.

Они выявили девять различных типов полимеров и один тип резины. В облаках на литр воды приходилось до 14 частиц пластика, размер которых варьировался от 7 до 95 микрометров, что немного больше средней толщины человеческого волоса (80 микрометров или 0,08 мм).

Пластик считается гидрофобным материалом, но под воздействием ультрафиолета становится гидрофильным (то есть влаголюбивым), поясняют авторы.

Вершина горы Фудзи, 2019 г. AP Photo/Jae C. Hong

Обилие этих полимеров в некоторых образцах позволяет предположить, что они могли выступать в роли ядер конденсации облачного льда и воды.

Ядра конденсации - это крошечные частицы, на которых конденсируется водяной пар в атмосфере. Так и образуются облака.

"В целом полученные нами результаты свидетельствуют о том, что микропластик в горном воздухе может влиять на формирование облаков и, в свою очередь, - на изменение климата", - пишут учёные.

"Микропластик циркулирует в свободной тропосфере переносится и способствует глобальному загрязнению", - говорит ведущий автор исследования Хироши Окочи из университета Васеда.

Он убеждён в том, что проблему загрязнения воздуха пластиком нужно решать безотлагательно. В противном случае, "экологические риски могут стать реальностью окружающей среде будет нанесёт непоправимый вред".

Как эти частицы попадают в облака?

Источников загрязнения может быть масса: от косметики и удобрений, до пластиковых бутылок и пакетов.

Исследований того, как частицы вредных веществ вредят морской и наземной среде, существует немало. А научных работ, посвящённых загрязнению ими воздуха, - довольно ограниченное количество.

Попадет микропластик в атмосферу различными путями: это может быть дорожная пыль, свалки, износ шин и даже искусственный газон.

Океан также может посылать свой микропластик в небо в процессе испарения - когда частицы становятся достаточно лёгкими, чтобы переноситься по воздуху.

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"Это означает, что микропластик, возможно, стал важным компонентом облаков, загрязняя почти всё, что мы едим и пьём", - говорится в выводах исследования Университета Васэда.

"В свободной тропосфере микропластик легко переносится сильными ветрами. Что только способствует глобальному загрязнению", - добавляют авторы.