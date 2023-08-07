30 лет назад на острове Джерси произошла крупная утечка химикатов. Они попали в питьевую воду. Жители утверждают, что загрязнение привело к росту серьёзных заболеваний.

Жители острова Джерси готовят судебный иск в связи с загрязнением воды "вечными химикатами".

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Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) - группа искусственно синтезируемых веществ антропогенного происхождения, которые не встречаются в природе. Их называют "вечными химикатами", поскольку они почти не разлагаются естественным образом в окружающей среде.

Как и от микропластика, от PFAS практически невозможно спастись: они просочились в нашу кровь, есть в грудном молоке и дождевой воде.

Но население острова в проливе Ла-Манш уже несколько десятилетий испытывает на себе последствия масштабного загрязнения. В начале 1990-х годов на пожарном полигоне аэропорта произошла утечка противопожарной пены. Она попала в буровые скважины, из которых осуществляется водоснабжение на острове.

Местные жители связывают с этим ЧП рост случаев серьёзных заболеваний, включая рак. Пострадавшие объединились, чтобы подать коллективный иск в суд.

Хронология скандала на острове Джерси

Правительство Джерси подписало конфиденциальное соглашение с компанией 3M в 2005 году. Toby Melville/REUTERS

Когда в 1993 году было подтверждено наличие токсинов в питьевой воде, правительство Джерси прекратило её использование из имеющихся скважин, предложив пробурить новые.

Журналисты BBC провели расследование, побеседовав с людьми, которые считают, что их здоровью был нанесён вред, так как запрет был введён слишком поздно. Среди них 57-летний Грэм Фармер, который в середине 90-х годов жил в коттедже рядом с местом утечки, а пять лет назад у него был диагностирован рак крови.

"Мы с родителями прожили там четыре года. Все мы и в один и тот же период времени заболели раком", - рассказал он в интервью.

В 2005 году правительство острова подписало конфиденциальное соглашение с предприятием 3M, производящим пенопласт, о выделении 2,6 млн. фунтов стерлингов (около 3 млн. евро) на очистку от PFAS.

По условиям договора, власти обещали не предъявлять компании никаких судебных претензий. В то же время, как ни странно, они обязались поддержать 3M, если кто-либо из граждан подаст на неё в суд.

Сделка держалась в секрете от общественности до тех пор, пока местный журналист не узнал о ней и не рассказал об этом в 2021 году, что вызвало новую волну возмущения.

Почему жители Джерси требуют компенсации именно сейчас?

В 2022 году правительство Джерси реализовало масштабное тестирование, в рамках которого проводился анализ **крови на содержание веществ**PFAS у людей, проживающих вблизи аэропорта.

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Были обследованы 88 жителей острова. У 70% обнаружили превышающий пороговый уровень PFHxS, а у 30% - PFOS (оба - соединения PFAS).

"Многие из этих людей считают, что у них есть проблемы со здоровьем, вызванные воздействием химических веществ PFAS, и они могут претендовать на получение компенсации", - сказала BBC адвокат Джерси Элеонора Колли.

Её юридическая фирма Viberts начала расследование, в рамках которого уже собраны свидетельства десяти человек для последующего обращения в судебные инстанции.

Если дело дойдёт до суда, то этот коллективный иск станет первым для британских Нормандских островов, связанным с PFAS.

Недавно компания 3M заключила мировое соглашение на сумму 10,3 млрд. долл. (9,4 млрд. евро), в соответствии с которым она должна была оплатить тестирование и очистку воды от химикатов по всей территории США. При этом своей ответственности за загрязнение компания не признала.

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"Мы хотели бы вернуть своё здоровье, - говорит Фармер, - но это невозможно, остаётся только финансовая компенсация, которая нам всем положена".

"На данном этапе мы не знаем точно, кто будет потенциальным ответчиком, хотя, скорее всего, это будут Штаты Джерси (местный парламент) и, возможно, производитель химикатов", - добавил Колли.

В ответ на запрос BBC власти Джерси заявили: "Не существует международного соглашения о том, как интерпретировать результаты анализа крови, поэтому трудно делать выводы об уровне содержания химических веществ в крови, которая была протестирована".

"Мы создали независимую научную группу по PFAS, которая будет изучать, представлять отчёты и давать рекомендации правительству по данному вопросу".

В предприятии 3M заявили, в свою очередь: "Мы принимали и будем принимать меры в соответствии с нашими ценностями, включая устранение последствий воздействия PFAS, инвестирование в механизмы очистки воды и сотрудничество с населением".