Почему изменение климата можно назвать "кризисом прав ребенка"?

Дети — одна из самых уязвимых категорий населения. Международные организации призывают защитить их от последствий изменения климата.

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Один миллиард детей — почти половина детского населения мира — живет в странах с непростым климатом. Треть всех детей в мире страдает как от климатического кризиса, так и от бедности.

По данным ЮНИСЕФ, за последние шесть лет экстремальные погодные условия привели к внутреннему перемещению не менее 43 миллионов несовершеннолетних: получается, что 20 000 детей в день вынуждены покидать свои дома и школы.

Тем не менее с 2006 года на поддержку детей было потрачено менее 3% ключевых глобальных климатических фондов, говорится в докладе членов коалиции "Инициатива по защите экологических прав детей" (CERI): Plan International, Save the Children и ЮНИСЕФ.

"Очень важно, чтобы климатический кризис был признан и рассмотрен как кризис прав ребенка, — сказала Euronews Green на COP28 генеральный директор организации Save the Children Ингер Эшинг. — Если мы не признаем этого, существует огромный риск, что мы не обратимся к группе, которая больше всего страдает и меньше всего сделала для возникновения ситуации".

Разрушительные последствия климата для детей

Ингер Эшинг была в Пакистане в августе, через год после разрушительного наводнения, в результате которого треть страны оказалась под водой, более 1700 человек погибли, а 8 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

"Дети все еще жили в палатках, потому что дома не были восстановлены, — говорит она. — Мы начали помогать восстанавливать школу, но помимо этого мы также сосредоточились на том, чтобы помочь детям понять, что с ними произошло, и помочь им понять, что они могут сделать, чтобы не пострадать, когда это случится снова".

Изменение климата принесло проливные дожди в дом 16-летней Нафисо в Могадишо, Сомали, рассказывает она в интервью Euronews Green. В последние месяцы из-за наводнений она пропустила несколько дней занятий в школе.

Нафисо, 16 (справа) и Ингер Эшинг (слева) на COP28. Save the Children

Засуха приводит к сильной жаре, из-за которой в доме с жестяной крышей ее семьи становится невыносимо жарко. "Некоторых младших детей пришлось отвезти в больницу, чтобы они получили помощь", — говорит она.

На конференции COP28 Нафисо встретилась с президентом Сомали и рассказала об условиях, в которых живут дети в лагерях для внутренне перемещенных лиц из-за конфликтов, наводнений и засух.

"Я надеюсь, что послание, которое я передала лидерам — как правительству Сомали, так и международному сообществу, — означает, что они примут меры для решения проблем, которые я подняла. И дети смогут получать услуги и образование, которых они заслуживают".

Климатическое финансирование подводит детей

По словам Ингер Эшинг, чтобы справиться с взаимосвязанными кризисами — такими как изменение климата, конфликты и нищета — необходимо устранить первопричину проблемы, а не бездумно "наклеивать пластырь".

Однако нынешнее финансирование не позволяет должным образом поддержать детей, пострадавших от климатического кризиса.

В докладе организаций Save the Children, Plan International и ЮНИСЕФ, опубликованном в начале этого года, говорится, что только 2,4% ключевых глобальных климатических фондов можно отнести к категории поддерживающих деятельность, связанную с детьми.

Сомалийские дети в лагере для перемещенных лиц в окрестностях Могадишо AP Photo/Farah Abdi Warsameh

Речь идет примерно о 1,2 миллиарда долларов, которые отвечают трем установленным критериям: устранение рисков, которым дети подвергаются в результате климатического кризиса, укрепление устойчивости социальных служб и расширение прав и возможностей детей как проводников перемен.

Авторы доклада говорят, что эта цифра, скорее всего, тоже завышена.

"Мы пытаемся заставить правительства и другие организации понять, что, если вы не ориентируетесь конкретно на детей, существует огромный риск того, что вы не удовлетворите их потребности, когда будете реагировать", — объясняет Ингер Эшинг.

На COP до сих пор не было ни одного официального решения, которое было бы посвящено детям и климатическому кризису.

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Голоса детей отсутствуют в процессе

На протяжении всего COP28 молодежь все громче заявляла о своем участии в переговорном процессе.

На одном из мероприятий, посвященных молодежному диалогу, доктор Машкур Иса из YOUNGO — глобальной сети молодежных НПО, детских и молодежных активистов в возрасте до 35 лет — попросил членов аудитории моложе 35 лет поднять руки. Большая часть аудитории подняла руки.

Несмотря на высокий уровень представительства молодежи, он отметил, что молодые люди в основном не участвуют в повседневной работе климатической конференции ООН.

"Несмотря на наши постоянные призывы к амбициозным действиям в области климата, наши дети и молодежь отсутствуют в обсуждениях, обязательствах и разработке политики в области климата, — сказал Машкур Иса. — Стороны должны защитить наши интересы, немедленно поставив голоса детей и молодежи в центр всех уровней принятия решений по изменению климата".

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В докладе коалиции CERI внимание сосредоточено исключительно на том, приносят ли фонды пользу детям, не говоря уже о том, участвуют ли они в процессе определения того, что именно им нужно.

Каждая страна должна обеспечить вовлечение детей в свою повседневную работу, чтобы убедиться, что они знают, каковы их потребности. Ингер Эшинг CEO, Save the Children

Ингер Эшинг говорит: "Если вы рассматриваете только участие детей и проекты, направленные непосредственно на детей, то [финансирование] будет еще меньше. Каждая страна должна обеспечить вовлечение детей в свою повседневную работу, чтобы убедиться, что они знают, в чем заключаются их потребности".

Это понимание — что, по мнению детей, должно быть приоритетом, особенно по части предназначенных для них денег, — должно затем учитываться в процессе принятия решений о том, как эти деньги распределяются.

"Только так мы сможем сделать его более дружелюбным к детям, — добавляет Эшинг, — и чтобы COP имел те положительные последствия для детей, которые мы хотим, чтобы он имел".