Испания: протесты фермеров выходят на политический уровень

Против "зеленой сделки", против навязанных соглашений - фермеры готовятся к акциям в Брюсселе

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"Десятки людей собрались здесь, в Валенсии, по призыву платформы 6F - независимого движения, возникшего после аграрных протестов, прокатившихся по Европе в начале этого года.

К ним присоединились еще 10 организаций из 10 разных европейских стран. Они собрались здесь, чтобы разработать совместную стратегию для европейских выборов и организовать 4 июня, всего за несколько дней до голосования, демонстрацию в Брюсселе, которая, как они надеются, будет массовой...

С такими призывами, как приоритет товаров, произведенных в Европе, над импортом, прекращение «зеленой» политики и "Повестки дня 2030", а также пересмотр торговых соглашений, таких как импорт зерна из Украины или будущее Меркосур.

Эти идеи перекликаются с посланиями европейских ультраправых, которые надеются сделать протесты одним из своих главных предвыборных активов на предстоящих европейских выборах.

В Испании Vox надеется направить часть этого недовольства в нужное русло, хотя пока не совсем ясно, кому удастся завоевать голоса сельских жителей Испании". Хайме Веласкес, Euronews, Валенсия.