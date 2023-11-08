Тепловые насосы — альтернативный способ отопления в Европе

By Euronews Green

Насколько тепловые насосы дорогие? Работают ли они в старых зданиях? А в холодном климате? Отвечаем на главные вопросы об этом альтернативном способе отопления.

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Вы, наверное, уже слышали о тепловых насосах — устройствах, которые забирают энергию из воздуха, земли и воды и преобразуют её в тепло или холодный воздух. Но как, когда и где именно они работают?

Учитывая необходимость энергетического перехода, вполне понятно, что дискуссии о том, какие возобновляемые источники энергии лучше, могут быть довольно жаркими.

Тепловые насосы устанавливают всё больше и больше людей. В прошлом году они помогли Европе сэкономить 8 млн тонн выбросов CO2, так как 3 млн установок заменили около 4 млрд кубометров ископаемого газа — так что потенциал у них, безусловно, большой.

Если вы подумываете о том, чтобы стать владельцем теплового насоса, вот некоторые моменты, которые вам следует знать.

Как работают тепловые насосы?

Воздушные, водяные и грунтовые тепловые насосы работают, забирая энергию из этих источников и превращая ее в тепло или холодный воздух. Это происходит в рамках "цикла хладагента", состоящего из четырех фаз: испарения, сжатия, конденсации и расширения, поясняет Европейская ассоциация тепловых насосов (EPHA).

По сути, собранное тепло используется для превращения хладагента в теплообменнике насоса в газ, который затем концентрируется до высокого давления в компрессоре, вызывая повышение температуры. Для работы этой части оборудования требуется дополнительная энергия, в идеале — экологически чистое электричество, что позволило бы сделать весь процесс углеродно-нейтральным.

Затем горячий пар под высоким давлением проходит через второй теплообменник, называемый конденсатором. Здесь хладагент отдает тепло в систему отопления дома — водяную, например, радиаторы или теплые полы, или кондиционер.

Сброс тепла возвращает хладагент в жидкое состояние, которое затем проходит через устройство снижения давления (расширительный клапан), после чего цикл начинается заново.

Тепловые насосы могут использоваться в домах, офисах и на производстве. Их достоинством является высокая эффективность: на каждую единицу потребляемой энергии приходится около трех единиц тепла.

Работают ли тепловые насосы в холодном климате?

Это один из основных мифов о тепловых насосах. На самом деле в четырех странах с наибольшей долей тепловых насосов — Норвегии (60% домохозяйств), Швеции (43%), Финляндии (41%) и Эстонии (34%) — наблюдаются одни из самых холодных зим в Европе.

Даже при температуре -30°C тепловые насосы могут быть более эффективны, чем электрическое отопление.

Причина в том, что при отрицательных температурах, заставляющих нас дрожать, наружный воздух и вода все еще содержат энергию. Ключевым показателем здесь является "коэффициент полезного действия", который представляет собой количество тепла, которое может быть произведено на каждую единицу поступающей энергии.

В большинстве домов тепловые насосы имеют КПД три-четыре. С наступлением холодов их эффективность снижается, но исследования показывают, что тепловые насосы способны работать даже в сильные морозы.

Например, в Финляндии лабораторные испытания некоторых лидирующих на рынке тепловых насосов показали, что у двух моделей КПД выше двух при температуре -20°C. А при -30°C КПД превышает единицу, поэтому тепловые насосы всё еще могут обеспечивать тепло.

По данным другого исследования, в таких климатических условиях лучше использовать тепловые насосы с грунтовыми источниками, поскольку температура почвы не так резко меняется в разные сезоны и оборудованию не нужно тратить энергию на размораживание.

В одном из проектов, отмеченном наградой EPHA в Финляндии, геотермальная энергия сочетается с технологией тепловых насосов для создания передвижной системы, обеспечивающей электроэнергией строительные площадки. Система Geolo в городе Вантаа работает при температуре до -30°C и была использована для строительства средней школы и жилья.

Можно ли устанавливать тепловые насосы в старых зданиях?

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В Европе установлено около 20 млн тепловых насосов, что позволяет избежать выброса 54 мегатонн CO2, что примерно соответствует годовому объему выбросов Греции.

Многие люди хотели бы установить у себя тепловые насосы, но не уверены, что эти устройства подходят для их домов.

Одно из опасений заключается в том, что они не будут работать в старых зданиях. Однако EPHA утверждает, что тепловые насосы подходят для любого типа домов, если существующая система отопления или охлаждения совместима с ними.

Финансируемый правительством проект в Великобритании показал, что они могут быть установлены в домах любого стиля и эпохи — от викторианских до зданий, построенных до Второй мировой войны, и многоквартирных домов 1960-х годов.

"Тепловые насосы, работающие на чистой возобновляемой энергии, станут ключевым способом обогрева домов в Великобритании в будущем, — заявил министр энергетики и экологически чистого роста лорд Калланан. — Этот опыт демонстрирует, что низкоуглеродные системы отопления являются эффективной альтернативой для домов всех типов и возрастов. По мере дальнейшего совершенствования технологий и снижения стоимости в течение следующего десятилетия они станут очевидным и доступным выбором для потребителей".

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Аббатство Бат в Англии показывает, что даже в самом величественном старинном здании можно найти место для теплового насоса. Но самым большим камнем преткновения для британцев, как правило, является не разрешение на проектирование, а стоимость.

По данным Energy Systems Catapult, на сегодняшний день большинство тепловых насосов в Великобритании устанавливаются в больших домах, не имеющих газовой сети, и устанавливают их хорошо обеспеченные люди, застройщики или социальные домовладельцы.

Обходятся ли тепловые насосы дороже, чем газовые котлы?

Несомненно, тепловые насосы в настоящее время являются непомерно дорогими для многих людей.

Покупка и установка теплового насоса с воздушным источником тепла обходится примерно в 10 тыс. фунтов стерлингов (11,5 тыс. евро). Средние первоначальные затраты примерно в два-четыре раза выше, чем у газовых котлов.

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Цена на электроэнергию также дороже цены на газ — в Великобритании примерно в три раза. К сожалению, это может свести на нет экономию от использования насоса, но все зависит от цен на электроэнергию в вашей стране, как показывает удобный калькулятор Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА утверждает, что тепловые насосы могут сэкономить деньги потребителям в долгосрочной перспективе, одновременно защищая их от ценовых потрясений. По данным отчета за 2022 год, экономия для домохозяйств в Европе составила около 840 евро.

"При соответствующей поддержке малоимущих домохозяйств, позволяющей им справиться с первоначальными затратами, тепловые насосы могут существенно решить проблему энергетической бедности", — добавляется в докладе.

Работают ли тепловые насосы только в домах с хорошей теплоизоляцией?

Существуют и другие сопутствующие расходы, связанные с использованием тепловых насосов. Поскольку производимая ими горячая вода имеет более низкую температуру, чем у газовых котлов, то плюсом являются радиаторы большего размера.

Двойное остекление и другие меры по улучшению теплоизоляции также помогут вашему дому удерживать больше тепла, но за все это приходится платить.

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Однако, по словам одного из экспертов, "для установки теплового насоса не обязательно проводить капитальный ремонт дома".

Марек Миара, пишущий в научном блоге Института солнечных энергетических систем Фраунгофера (ISE), добавляет, что чем меньше тепловые потери, тем эффективнее может работать тепловой насос. Поэтому меры по реконструкции, направленные на снижение потребности в тепловой энергии, действительно имеют смысл, как и в случае с любой другой системой отопления.

Шумят ли тепловые насосы?

Тепловые насосы с наземным источником тепла вообще не издают шума.

Воздушные тепловые насосы обычно состоят из наружного и внутреннего блоков. Последняя часть обычно имеет уровень шума от 18 до 30 децибел — примерно как шепот, по данным EHPA.

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Большинство наружных блоков имеют уровень шума около 60 децибел, что сравнимо с обычным разговором или умеренным дождем.

"Помните также, что летом, когда вы находитесь в саду, тепловые насосы обычно не работают, поскольку обогрев не требуется", — говорит Ян Розеноу. Директор британской неправительственной организации Regulatory Assistance Project (RAP), занимающейся вопросами экологически чистой энергии, составил полезную подборку мифов о тепловых насосах, где можно найти больше фактов, которые помогут вам в выборе энергоресурсов.