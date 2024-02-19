Крупнейший в Великобритании поставщик похоронных услуг теперь предлагает кремацию в воде. Но что это такое и каково ее влияние на окружающую среду?

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Водная кремация стала доступна в Великобритании благодаря растущему спросу на более экологичные варианты захоронения.

В настоящее время в большинстве стран Европы есть только два варианта - погребение или традиционная кремация.

Но новые варианты становятся все более популярными.

Что такое водная кремация или ресомация?

Водная кремация, также известная как аквамация, ресомация и щелочной гидролиз, использует воду для возвращения тела к скелетным останкам.

Тело помещается в стальной сосуд, наполненный водой и щелочным раствором.

Затем его нагревают, в результате чего плоть возвращается к своим химическим компонентам - аминокислотам, пептидам, сахарам и солям.

Примерно через три-четыре часа остаются только кости. Их измельчают до состояния белого порошка, помещают в урну и передают семье.

Прошлым летом крупнейшая в Великобритании похоронная компания Co-op Funeralcare первой объявила, что начнет предлагать эту услугу.

Водная кремация уже была легальна в Великобритании при условии соблюдения правил техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Именно этот способ выбрал южноафриканский герой борьбы с апартеидом Десмонд Туту после своей смерти в 2021 году.

Он хотел экологически чистые похороны, и, по данным британской компании, этот метод потребляет в пять раз меньше энергии, чем кремация с использованием огня.

Как похоронная индустрия влияет на окружающую среду?

"На протяжении десятилетий существовало только два основных варианта, когда речь заходила об организации захоронения: погребение и кремация", - говорит Джулиан Аткинсон, директор компании Kindly Earth, занимающейся ресомацией.

"Мы предоставим людям еще один вариант того, как они покинут этот мир, потому что в этом естественном процессе используется вода, а не огонь, что делает его более щадящим для тела и окружающей среды".

Ресоматорная машина, обеспечивающая кремацию в воде. Co-op Funeralcare

И, судя по всему, спрос на такую услугу есть.

Исследование YouGov, проведенное по заказу Co-op Funeralcare, показало, что 89% взрослых британцев не слышали о термине "ресомация". Но когда им объяснили, чуть менее трети (29 %) заявили, что выбрали бы ее для своих похорон, если бы она была доступна.

"Рост озабоченности проблемами экологии и устойчивого развития за последнее десятилетие в сочетании с желанием стать частью природы или упокоиться в естественных условиях означает, что все больше людей задумываются о воздействии своего тела на окружающую среду после смерти, - говорит профессор Дуглас Дэвис с кафедры теологии и религии Даремского университета.

Урна, которая будет возвращена семье с измельченными костями после водной кремации. Co-op Funeralcare

При одной традиционной кремации выделяется около 245 кг углекислого газа, что эквивалентно зарядке смартфона более 29 000 раз".

Традиционные захоронения также имеют негативные экологические последствия. Химикаты, используемые в процессе бальзамирования, могут вытекать наружу и загрязнять окружающую почву и водные пути.

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Какие европейские страны предлагают водную кремацию?

Великобритания - не единственная европейская страна, которая делает успехи в области кремации.

В Ирландии в этом году откроется первый пункт водной кремации. Услуга также доступна в США, Канаде и Южной Африке.

Бельгия и Нидерланды также хотят внедрить ресомацию, но сначала необходимо преодолеть нормативные препятствия.

Подробнее об экологичных альтернативах захоронения читайте в нашем материале о компостировании человеческих тел здесь.