Невероятные снимки конкурса "Фотограф года дикой природы 2023"

Красота природы окружает нас повсюду, и снимки конкурса "Фотограф года дикой природы 2023" наглядно это демонстрируют

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Захватывающе красивая фотография мечехвоста получила главный приз престижного конкурса "Фотограф года дикой природы 2023".

Снимок был сделан французским морским биологом Лораном Бальеста (Laurent Ballesta), который завоевал престижную награду во второй раз, обойдя почти 50 000 других работ из 95 стран.

Конкурс "Фотограф года" разрабатывается и проводится Музеем естественной истории в Лондоне. С пятницы (13 октября) посетители смогут увидеть 100 потрясающих фотографий дикой природы на специализированной выставке музея.

Ниже представлен снимок-победитель во всей его потусторонней красе, а также несколько лауреатов из 19 номинаций конкурса.

Победитель конкурса

На первый взгляд этот снимок выглядит совершенно неземным, чтобы понять, что на нем изображено. Но трио рыб над золотым шаром намекают, что фотография все-таки была сделана где-то на нашей планете.

Подводный фотограф Лоран Бальеста запечатлел подковообразного краба в сопровождении трех золотых тревалли в заповедных водах острова Пангаталан на Филиппинах.

"Древний мореплаватель" Лорана Бальесты - победитель в номинации "Портфолио" Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year

Защита является ключевым фактором выживания этого уникального вида. Мечехвосты существуют более 100 млн. лет, но в настоящее время им угрожает разрушение среды обитания и чрезмерный вылов ради пищи и голубой крови, используемой при создании вакцин.

"Увидеть краба-подкову в естественной среде обитания в таком ярком и призрачно красивом виде просто поразительно, - говорит председатель жюри и редактор Кэти Моран. - Перед нами древний вид, находящийся под угрозой исчезновения, а также критически важный для здоровья человека. Эта фотография светится".

Лоран стал вторым фотографом за 59-летнюю историю конкурса, которому дважды была присуждена премия Grand Title. Впервые он победил в 2021 году, сделав снимок рыбы групера в Факараве (Французская Полинезия).

Морской биолог, посвятивший свою жизнь изучению океанов, возглавлял ряд крупных экспедиций, связанных с научными загадками и дайвингом.

"Молодой фотограф дикой природы 2023 года"

Главный приз в молодежном конкурсе в этом году получил 17-летний Кармел Бехлер из Израиля за динамичный снимок под названием "Домик сов у дороги".

Обнаружив несколько амбарных сов в заброшенном бетонном здании у оживленной дороги в Хоф ха-Шароне, Кармел вместе с отцом использовал семейный автомобиль в качестве укрытия, чтобы сделать этот победный снимок.

"Домик сов у дороги" Кармела Бехлера - победитель в категории 15-17 лет Carmel Bechler/Wildlife Photographer of the Year

Израиль имеет самую плотную популяцию амбарных сов в мире. В рамках национального проекта вблизи сельскохозяйственных полей установлены гнездовые ящики, что побуждает сов гнездиться вблизи сельскохозяйственных угодий. Поскольку совы охотятся на грызунов, поедающих семена и урожай, такая схема позволила сократить использование пестицидов на фермах.

"Эта фотография имеет очень много слоев с точки зрения содержания и композиции. Она одновременно кричит о "разрушении среды обитания" и "адаптации", вызывая вопрос: "Если дикие животные могут адаптироваться к нашей среде, почему мы не можем уважать их среду?" - объясняет Моран.

Кармел, который впервые взял в руки фотоаппарат в 11 лет, стремится показать, "что красота мира природы окружает нас повсюду, даже там, где мы меньше всего этого ожидаем, стоит только открыть глаза и задуматься".

Интригующее поведение животных запечатлено на трех снимках-победителях

"Киты поднимают волны", Берти Грегори - победитель в категории "Поведение: млекопитающие" Bertie Gregory/Wildlife Photographer of the Year

Музей естественной истории (Natural History Museum, NHM) также наградил фотографии, раскрывающие внутреннюю жизнь животных, какой мы ее обычно не видим.

Снимок с беспилотника, на котором косатки готовятся "смыть волной" тюленя в Антарктиде, полон драматизма. Он принес британскому фотографу Берти Грегори главный приз в категории "Поведение млекопитающих".

"Мы проводили каждую свободную минуту на крыше лодки", - вспоминает Берти о своей двухмесячной экспедиции по поиску косаток, которая проходила в условиях сильного ветра и мороза.

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Эти косатки принадлежат к группе, которая специализируется на охоте на тюленей, создавая волну, которая смывает тюленя в воду. С ростом температуры льдины тают, тюлени все больше времени проводят на суше, и поведение "смывания волной" может исчезнуть.

"Тишина на змеином спектакле" Адриана Лалагю - победитель в категории "Поведение: птицы Hadrien Lalagüe/Wildlife Photographer of the Year

В категории "Поведение птиц" французский фотограф Адриан Лалагю (Hadrien Lalagüe) представил потрясающий снимок.

В тропическом лесу, окружающем Гвианский космический центр, ряд серокрылых трубачей в идеальной последовательности наблюдал за проносящимся мимо удавом. Для получения этого снимка потребовалась фотоловушка и полгода терпения, чтобы уберечь оборудование от высокой влажности, муравьев, прогрызающих пластик, и браконьеров.

Трубачи, получившие свое название за громкие звуки, большую часть времени проводят на лесной подстилке, питаясь спелыми фруктами, насекомыми и случайными мелкими змеями. Обыкновенный удав длиной более трех метров мог бы стать их обедом.

"Фантастические огни" от Шрирама Мурали, победителя в категории "Поведение: беспозвоночные" Sriram Murali/Wildlife Photographer of the Year

Этот впечатляющий снимок светящегося леса в индийском тигровом заповеднике Анамалай переносит нас в мир совершенно особенного беспозвоночного - светлячка.

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Шрирам Мурали скомбинировал пятьдесят 19-секундных экспозиций, чтобы показать вспышки светлячков, возникающие в течение 16 минут в лесах близ его родного города в штате Тамилнад.

Светлячки, которые на самом деле являются жуками, известны тем, что привлекают товарищей с помощью биолюминесценции. Представление начинается в сумерках, когда начинают сверкать первые из них, а затем частота их появления увеличивается, и они пульсируют в унисон, как волна по лесу.

Темнота - необходимая составляющая успеха этого процесса. Но световое загрязнение влияет на многих ночных существ, и светлячки особенно чувствительны к нему.

От мала до велика: другие необычные портреты из мира природы

"Последнее дыхание осени" Агорастоса Папацаниса - победитель в номинации "Растения и грибы" Agorastos Papatsanis/Wildlife Photographer of the Year

Это волшебное изображение гриба, выделяющего споры в лесу, можно было получить только с помощью необычной техники.

Давно увлекающийся грибами греческий фотограф Агорастос Папацанис использовал серебряный фотографический зонтик, чтобы не намочить камеру, и накрыл вспышку полиэтиленовым пакетом.

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Грибы-зонтики выделяют споры из жабр под своей шляпкой. Миллиарды крошечных спор перемещаются в потоках воздуха, как правило, незаметно. Некоторые из них приземляются там, где есть влага и пища, что позволяет им прорастать сетью под лесной подстилкой.

"Лицо леса" Вишну Гопала - победитель в категории "Портреты животных" Vishnu Gopal/Wildlife Photographer of the Year

Из папоротниковой тьмы выныривает единственный глаз на настороженной морде с большими ушами и длинным хоботом, повернутым в сторону от камеры.

Это равнинный тапир, которого индийский фотограф Вишну Гопал мастерски изобразил выходящим из болотистого бразильского тропического леса в Тапираи в штате Сан-Паулу.

Равнинные тапиры питаются фруктами и другой растительностью только в лесу, а сами служат распространителями семян. Эта важная взаимосвязь находится под угрозой из-за потери среды обитания, незаконной охоты и столкновений с транспортом.

"Последний вздох" Леннарта Ферхёйвеля - победитель в категории "Океаны: большая картина" Lennart Verheuvel/Wildlife Photographer of the Year

Голландский фотограф Леннарт Ферхёйвель запечатлел последние мгновения жизни выбросившейся на берег косатки.

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Косатке, лежащей на боку в прибое, оставалось жить совсем недолго. В первый раз ее удалось спасти, но вскоре она снова оказалась на мели и погибла.

Позднее исследование показало, что косатка была не только сильно истощена, но и тяжело больна.

Эксперты выяснили, что в европейских водах косатки сталкиваются с самой высокой в мире концентрацией полихлорированных бифенилов. Эти запрещенные химические вещества могут в течение многих лет сохраняться в морских пищевых сетях, ослабляя иммунную систему и снижая успешность размножения китов, морских свиней и дельфинов.

Как и другие фотографии-победители конкурса - от загрязненной реки Чиливунг в Джакарте до проложенной бульдозером новой туристической железной дороги через лес в Кинтана-Роо в Мексике - снимок Ферхёйвеля демонстрирует смертоносное воздействие человека на животных и экосистемы.

"Вызывая абсолютный трепет и удивление, снимки-победители этого года представляют убедительные доказательства нашего воздействия на природу - как положительного, так и отрицательного, - говорит профессор Даг Гурр, директор Музея естественной истории. - Глобальные обещания должны перейти в действия, чтобы переломить ситуацию с ухудшением состояния природы".

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Флагманская выставка "Фотограф дикой природы года", на которой будут представлены снимки, получившие награды, откроется в пятницу в Музее естественной истории в Лондоне и продлится до 30 июня 2024 года.

Если вас вдохновляет желание самому отправиться на фотоохоту, имейте в виду - заявки на участие в 60-м конкурсе "Фотограф года дикой природы" принимаются с 16 октября по 7 декабря 2023 года.