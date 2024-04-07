Австрия через 45 лет останется без ледников - ученые

By Euronews

Процесс необратим, считают специалисты, но можно приостановить таяние

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Австрийские ледники исчезнут через 45 лет. Такие неутешительные прогнозы обнародовал Австрийский альпийский клуб (OeAV) в своем последнем отчете об измерении ледников, в котором подробно описано стремительное сокращение 93 ледников в Австрии за последние два года.

Больше всего уменьшился ледник Пастерце - более чем на 203 метра. Ледник Реттенбахфернер в Тироле занял второе место, потеряв 127 метров льда. В целом из 93 наблюдаемых ледников только у одного не сократилась площадь.

"Через пару десятилетий австрийские ледники исчезнут. Возможно, останутся какие-то остатки в затененных местах: может быть, на леднике Глокнер на северо-востоке, в некоторых районах долины Эцталь. Но де-факто через 40-45 лет вся Австрия будет практически свободна ото льда", - заявил журналистам на пресс-конференции в Зальцбурге глава службы измерения ледников Андреас Келлерер-Пирклбауэр.

Герхард Либ, член Австрийского альпийского клуба, тоже призывает обратить внимание на проблему, но не скрывает пессимизма:

"Австрийские ледники уже не спасти, потому что системы слишком неповоротливы. Это означает, что исчезновение австрийских ледников в ближайшие десятилетия невозможно остановить. Чтобы этого не произошло, уже сейчас должны начать формироваться запасы снега в высоких частях ледников. Так в ближайшие годы ледники могли бы стабилизироваться, а может быть, и вырасти. Этим системам нужны десятилетия, а время уже вышло. Это значит, что уже ничего нельзя сделать".

По мнению экспертов, дальнейшее существование австрийских ледников полностью зависит от запасов льда, оставшихся с прошлых времен.

Ледники - это массы льда, которые образуются в результате многовекового уплотнения снега и льда, а затем медленно стекают по земле. Их таяние является одним из наиболее заметных признаков антропогенного изменения климата, как утверждают ученые: ледники по всему миру стремительно отступают.