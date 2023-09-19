Европейские системы сельского хозяйства отличаются высокой производительностью, но их нельзя считать долгосрочными. Последствия интенсивной деятельности - потеря биоразнообразия, загрязнение почвы, воздуха и грунтовых вод. Как восстановить утраченное природой равновесие, гарантируя продбезопасность?
Европейские системы сельского хозяйства отличаются высокой производительностью, но их нельзя считать долгосрочными. Последствия интенсивной деятельности - потеря биоразнообразия, загрязнение почвы, воздуха и грунтовых вод. И, конечно, климатические изменения.
Нормандия отказывается от химикатов
Как восстановить утраченное природой равновесие, гарантируя продовольственную безопасность?
Мы - в Нормандии на севере Франции. Уровень использования в сельском хозяйстве пестицидов, гербицидов и химических удобрений здесь остается высоким. Европа поставила себе цель: сократить их применение наполовину к 2030 году.
Корреспондент Euronews Сирил Фурнерис решил встретиться с фермерами, которые уже к этому пришли. Как, например, Эммануэль. В прошлом приверженец интенсивного сеьского хохяйства, он сделал ставку на биофермерство.
"Раньше я был частью системы интенсивного сельского хозяйства. Вам продают это в пакете: постоянное применение химудобрений, но технически результат не всегда был налицо. Поэтому я уже давно задавался вопросом о том, что можно изменить. Климатический кризис ускорил трансформацию, а также потеря биоразнообразия и - энергетический кризис", - добавляет Эммануэль.
Вансан тоже использует в два раза меньше химических удобрений на своих полях. Он предпочитает наблюдать, что получается, если высадить вдоль поля кустарники, засеять новые культуры, сочетать определенные культуры.
Изменить сегодняшний способ сельскохозяйственного производства - приоритет единой Европы. Но это непросто. Готовится проект рамочной директивы о долгосрочном сельском хозяйстве с тем, чтобы восстановление окружающей среды стало - центральной задачей европейской аграрной политики.
Для этого агронома, который сопроводает Вансана и Эммануэля в их "зеленой" трансформации, государству в этом процессе отводится немаловажная роль.
В реальности химические удобрения и гербициды становятся с течением времени неэффективными. От них можно отказаться, если сделать ставку на повышение устойчивости культур к внешним воздействиям и биоразнообразие.
Так считает другой агроном - Кристиан Юг.
Позитивные последствия восстановления экосистем заметны у хозяйтсве Шарля - пионера среди французских фермеров! Он сторонник перманентного сельского хозяйства и готов делиться знаниями и опытом, накопленными на его биоферме.
"Еще одна хорошая новость, - продолжает Шарль, - это освобождает 9/10 земли, где можно выращивать деревья, разводить пруды, пасти скот. То есть, не уведичивая площадь, можно быть на 100 проентов био и гораздо более производительным".
Ферма Шарля - исключение. Более половины сельскохозяйственных угодий в Европе находятся в плачевном состоянии.Именно поэтому летом в Европарламент внесли проект директивы о здоровой почве.
Финляндия ищет секрет здоровой почвы
Сирил Фурнерис приехал в Хельсинки и ранним утром отправился с группой единомышленников, чтобы своими глазами увидеть, как функционирует восстановительное сельское хозяйство, как оно улучшает состояние почвы и Балтийского моря.
На пилотной ферме Саара и Илкка убеждены, что борьба с загрязнением окружающей среды, защита климата и биоразнообразия неразрывно связаны. Они работают рука об руку с учеными над тем, как восстановить пострадавшие в результате интенсивного сельского хозяйства.почвы.
Саара наступает в коровью лепёшку: "Вот оно- биоразнообразие!"
Еще один приоритет - защита Балтийского моря. Сброс в него химических удобрений привел к сокращению содержания в воде кислорода.
Надо, чтобы в почве было как можно больше углерода, надо вернуться к той экосистеме, что была десятилетия тому назад. Для этого следует ограничить интенсивное вспахивание.
Если у почвы плохая структура, верхний слой вымывается или выдувается, а с ним - питательные элементы. Они необходимы для хорошего урожая. Когда питательных веществ не хватает, их приходится добавлять искусственно.
Еще одна хорошая новость при таком ведении хозяйства: углерод остается в почве. И чем больше его в почве, тем меньше в атмосфере, то есть глобальное потепление не ускоряется.
Сирил Фурнерис: - Сколько здесь углерода?
Ян, почвовед: "В самом верхнем слое, возможно, 2 %. Чтобы удерживать углерод в почве, нужны корни. Это можно сравнить с увеличиванием способности лесов поглощать углерод. Методы восстановительного сельского хозяйства в перспективе помогут нам уменьшить на треть содержание углерода в атмосфере".
Этот выпуск программы заканчивается в соседнем лесу. Участников поездки пригласили на импровизированный концерт под хвойными деревьями. До встречи в следующем выпуске программы "На пути к зеленому миру".