Европейские системы сельского хозяйства отличаются высокой производительностью, но их нельзя считать долгосрочными. Последствия интенсивной деятельности - потеря биоразнообразия, загрязнение почвы, воздуха и грунтовых вод. Как восстановить утраченное природой равновесие, гарантируя продбезопасность?

Европейские системы сельского хозяйства отличаются высокой производительностью, но их нельзя считать долгосрочными. Последствия интенсивной деятельности - потеря биоразнообразия, загрязнение почвы, воздуха и грунтовых вод. И, конечно, климатические изменения.

Нормандия отказывается от химикатов

Как восстановить утраченное природой равновесие, гарантируя продовольственную безопасность?

Мы - в Нормандии на севере Франции. Уровень использования в сельском хозяйстве пестицидов, гербицидов и химических удобрений здесь остается высоким. Европа поставила себе цель: сократить их применение наполовину к 2030 году.

Корреспондент Euronews Сирил Фурнерис решил встретиться с фермерами, которые уже к этому пришли. Как, например, Эммануэль. В прошлом приверженец интенсивного сеьского хохяйства, он сделал ставку на биофермерство.

Традиционно выращивают пшеницу после льна. Я так не делаю, а засеиваю рапс. Это растение осенью удерживает азот в почве, а не выводит его в грунтовые воды. Так что мне не нужно много азотных удобрений, в итоге - выигрывают все Эммануэль фермер в Нормандии

"Раньше я был частью системы интенсивного сельского хозяйства. Вам продают это в пакете: постоянное применение химудобрений, но технически результат не всегда был налицо. Поэтому я уже давно задавался вопросом о том, что можно изменить. Климатический кризис ускорил трансформацию, а также потеря биоразнообразия и - энергетический кризис", - добавляет Эммануэль.

Вансан тоже использует в два раза меньше химических удобрений на своих полях. Он предпочитает наблюдать, что получается, если высадить вдоль поля кустарники, засеять новые культуры, сочетать определенные культуры.

Я задумался над происходящим после того, как у друзей и членов семьи появились проблемы со здоровьем, вызванные использованием химии в сельском хозйястве. То, что я делаю, мои дети одобряют. Мой старший сын -

пчеловод, так что его и моя деятельность связаны. Мой второй сын - сотрудник ведомства, отвечающего за биоразнообразие. Ему нравится, что я неравнодушен к защите окружающей среды, сохраняю наследие деда. Он гордится своим отцом! Вансан фермер в Нормандии

Изменить сегодняшний способ сельскохозяйственного производства - приоритет единой Европы. Но это непросто. Готовится проект рамочной директивы о долгосрочном сельском хозяйстве с тем, чтобы восстановление окружающей среды стало - центральной задачей европейской аграрной политики.

Для этого агронома, который сопроводает Вансана и Эммануэля в их "зеленой" трансформации, государству в этом процессе отводится немаловажная роль.

Вот уже 10 лет, как наша пилотная группа демонстрирует, что с экономической точки зрения эти фермеры не в убытке. Более того, от их деятельности выигрывают все. Но для других, если нет сверхприбыли, такой способ производства не интересен. В любом случае, он не подходит в долгосрочной перспективе, поскольку промышленность не может обновлять формулы химических удобрений и гербицидов с той же скоростью, с какой вредители и сорняки к ней приспосабливаются Бертран Омон агроном

В реальности химические удобрения и гербициды становятся с течением времени неэффективными. От них можно отказаться, если сделать ставку на повышение устойчивости культур к внешним воздействиям и биоразнообразие.

Так считает другой агроном - Кристиан Юг.

Пестициды - это не добавки, необходимые растению для повышения урожайности, и в этом ловушка. Обычно чем больше вы используете добавок, тем выше урожайность. Пестициды нужны только в том случае, если культура больна. И чем больше вы используете биологические механизмы регулирования, тем меньше придется прибегать к пестицидам: природа станет их защитником! Кристиан Юг руководитель отдела INRIA

Позитивные последствия восстановления экосистем заметны у хозяйтсве Шарля - пионера среди французских фермеров! Он сторонник перманентного сельского хозяйства и готов делиться знаниями и опытом, накопленными на его биоферме.

Экосистемы самим своим существованием оказывают нам огромную услугу, позволяют нам добывать себе пропитание. Я имею в виду естественное плодородие, опыление культур, природные механизмы устранения болезней и вредителей. На этой ферме проводидись более 10 научных экспериментов. Первый их них длился 4 года и показал, что возможно производить до 55 кг овощей на квадратный метр, используя исключительно ручной труд. Это в 10 раз больше, чем не биоферме, использующей трактор. Плодородие участков, где растут сразу несколько культур, повышается быстро Шарль фермер в Нормандии

"Еще одна хорошая новость, - продолжает Шарль, - это освобождает 9/10 земли, где можно выращивать деревья, разводить пруды, пасти скот. То есть, не уведичивая площадь, можно быть на 100 проентов био и гораздо более производительным".

Ферма Шарля - исключение. Более половины сельскохозяйственных угодий в Европе находятся в плачевном состоянии.Именно поэтому летом в Европарламент внесли проект директивы о здоровой почве.

Финляндия ищет секрет здоровой почвы

Сирил Фурнерис приехал в Хельсинки и ранним утром отправился с группой единомышленников, чтобы своими глазами увидеть, как функционирует восстановительное сельское хозяйство, как оно улучшает состояние почвы и Балтийского моря.

На пилотной ферме Саара и Илкка убеждены, что борьба с загрязнением окружающей среды, защита климата и биоразнообразия неразрывно связаны. Они работают рука об руку с учеными над тем, как восстановить пострадавшие в результате интенсивного сельского хозяйства.почвы.

Саара наступает в коровью лепёшку: "Вот оно- биоразнообразие!"

Этот червь указывает нам на то, что у почвы - хорошая стркутура. Когда вы находите их везде, это очень хороший знак! Илкка финский фермер

Еще один приоритет - защита Балтийского моря. Сброс в него химических удобрений привел к сокращению содержания в воде кислорода.

Балтика на сегодня - одно из самых загрязненных морей в мире. Это означает, что в воде отмечается повышенное содержание азота и фосфора. Всё это - последствия интенсивного сельского хозяйства и лесоводства Саара финский фермер

Надо, чтобы в почве было как можно больше углерода, надо вернуться к той экосистеме, что была десятилетия тому назад. Для этого следует ограничить интенсивное вспахивание.

Если у почвы плохая структура, верхний слой вымывается или выдувается, а с ним - питательные элементы. Они необходимы для хорошего урожая. Когда питательных веществ не хватает, их приходится добавлять искусственно.

Еще одна хорошая новость при таком ведении хозяйства: углерод остается в почве. И чем больше его в почве, тем меньше в атмосфере, то есть глобальное потепление не ускоряется.

Сирил Фурнерис: - Сколько здесь углерода?

Ян, почвовед: "В самом верхнем слое, возможно, 2 %. Чтобы удерживать углерод в почве, нужны корни. Это можно сравнить с увеличиванием способности лесов поглощать углерод. Методы восстановительного сельского хозяйства в перспективе помогут нам уменьшить на треть содержание углерода в атмосфере".

Этот выпуск программы заканчивается в соседнем лесу. Участников поездки пригласили на импровизированный концерт под хвойными деревьями. До встречи в следующем выпуске программы "На пути к зеленому миру".