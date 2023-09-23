Учёные в Бразилии обнаружили дерево, считавшееся вымершим почти 200 лет назад

By Lauren Crosby Medlicott

"Это как увидеть давно пропавшего родственника, которого ты знаешь только по старым портретам" – в Бразилии нашли 4 особи падуба Пернамбуку. Это дерево входит в число самых "разыскиваемых" видов растений.

На северо-востоке Бразилии команда учёных обнаружила четыре особи падуба, который последний раз встречался почти два столетия назад.

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Неприметное дерево Ilex sapiiformis высотой не больше 12 метров, известное также как падуб Пернамбуку (по названию бразильского штата), считалось вымершим.

На месте, где экспедиционная группа под руководством эколога Густаво Мартинелли сделала удивительную находку, когда-то простирался густой атлантический тропический лес, но сейчас это в основном городские районы Игарасу, окружённые плантациями сахарного тростника.

Исследователи на протяжении шести дней прочёсывали местность в надежде обнаружить Ilex sapiiformis.

"Падуб Пернамбуку входит в число 25 самых разыскиваемых видов растений, считающихся утраченными по версии проекта Search for Lost Species", – сообщил научный портал Re:Wild.

Это уже девятое вновь обнаруженное дерево с момента запуска проекта в 2017 году.

"Земля перестала вращаться"

Учёные смогли идентифицировать 4 особи падуба, заметив крошечные белые цветы.

"Казалось, что мир перестал вращаться", – говорит участница экспедиции Джулиана Аленкар.

"Природа преподносит нам сюрпризы. Не каждый день удается заново найти вид, о котором не было слышно почти два столетия. Это был невероятный момент", – вспоминает она.

Листья падуба Пернамбуку. Re:Wild and Fred Jordão

Другой участник экспедиции сказал, что это "как увидеть давно пропавшего родственника, которого ты знаешь только по старым портретам".

По словам руководителя экспедиции Мартинелли, падуб Пернамбуку всё ещё в опасности. "Он может вновь оказаться на грани исчезновения, поскольку пока мы нашли лишь 4 особи – 2 мужских и 2 женских. При этом деревья растут на территории деградирующего пойменного леса".

Экологи намерены запустить программу по разведению этого вида. Сотрудники Ботанического сада Ресифи каждую неделю возвращаются на место находки, чтобы проверить, плодоносят ли деревья в надежде собрать семена.

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"Поиск падубов ещё не закончен! Команда надеется организовать дополнительные поиски с местными партнерами", – говорится в сообщении Re:wild.