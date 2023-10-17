Свободу рекам: в Европе демонтируют старые дамбы

Эксперты отмечают, что до половины плотин на европейских реках заброшены и не имеют функциональной нагрузки. А вот ущерба для экологии от них немало. Выход один - демонтаж. Но с этим согласны не все.

Европейские реки - в плохом состоянии. Они излишне раздроблены, в том числе плотинами, которых в Европе - более миллиона. Часть дамб нужна для ирригации, производства энергии или питьевой воды. Но некоторые давно заброшены и не используются.

Именно эти остатки инфраструктуры пытаются устранить европейские специалисты. На передовой - Испания и Эстония. Эксперты там стремятся улучшить качество воды и остановить разрушение речной флоры и фауны.

Такой подход отвечает стратегии Европейского союза по сохранению биоразнообразия, в планах - высвободить 25 тысяч км водотока к 2030 году через демонтаж ненужных барьеров.

Испания: освобождение рек

В прошлом году в Испании было ликвидировано около сотни заброшенных плотин. Автономная область Кастилия - Леон активнее других занята восстановлением рек. Мы побывали в провинции Сеговия, где в настоящее время идет снос плотины гидроэлектростанции, давно заброшенной.

"Это устаревшее сооружение, представляющее структурный риск и оказывающее негативное влияние на качество воды, - убежденно говорит Артуро Прието Бланко, технический директор Гидрографической конфедерации реки Дуэро. - Это вынуждает нас принимать и другие меры, более дорогостоящие, чем просто снос. Река будет восстановлена до состояния, в котором находилась несколько десятилетий назад".

В прошлом году в Европе ликвидировали более 330 бесхозных плотин, треть из них - в Испании. Однако эти проекты часто наталкиваются на нежелание местных жителей, как, например, случилось в деревне Навафрия. "Достаточно вычистить плотину и все", - говорит нам один из жителей. "Убрать плотину, которая, по сути, никому не мешала, стоит больших денег", - сетует другой. "Если ее снести, то река потечет в море, толку в этом нет", - считает третий.

"Что они хотят сделать с водой при уже существующих проблемах? Может быть, пытаются ее приватизировать?" - задается вопросом четвертый.

Лучше и рекам, и людям

Специалисты знакомы с этими и другими надуманными аргументами противников сноса. "В интернете пугают людей тем, что у них не будет воды для тушения пожаров или для орошения; но эти инфраструктуры заброшены, они не используются, многие засорены, заполнены породами", - поясняет Пао Фернандес Гарридо, руководитель проекта Dam Removal Europe. - Улучшение состояния рек, предотвращение наводнений, эрозии русла и размножения токсичных водорослей - вот прямые выгоды для населения".

Испания изменила свою стратегию в отношении плотин и управления притоками. В этом мы убедились, отправившись чуть дальше на север, в долину Орбиго, которая страдает от наводнений. Проблема одной из тамошних деревень, через которую проходят паломники, направляющиеся в Сантьяго-де-Компостела - не в плотине, а в узости реки, и это - результат рукотворной эрозии в течение многих лет.

"Если посмотреть на старые фотографии, то становится ясно, что вся длина моста - это фактически речной участок, - объясняет Хосе Игнасио Сантильян Ибаньес, инженер Гидрографической конфедерации реки Дуэро. - Жилые дома под мостом - в зоне риска. Они ухудшают состояние реки и могут пострадать в случае наводнения".

Экономия налицо

Восстановление пойм - еще одна задача Европейской рамочной директивы по водным ресурсам. На местном уровне это означает демонтаж дамб, чтобы дать реке возможность выйти из берегов.

Именно в этом заключалась суть работ, проводившихся в этом районе десять лет назад. "На участке, где мы работали тогда, река изменила свое русло и увеличилась в ширину", - поясняет Хосе Игнасио Сантильян Ибаньес. Он вспоминает, что весной после завершения работ шли ливневые дожди, но никаких неприятностей не случилось. "Это означает, что нам не нужно выплачивать большие компенсации, не нужно ничего ремонтировать, это экономически выгодно", - уточняет он.

На местном уровне работы тогда вызвали непонимание жителей, включая мэра деревни Санта-Марина-дель-Рей Франсиско Хавьера Альвареса. Однако он изменил свое мнение. "Раньше мы отводили столько воды, сколько могли, а это означало ограничение реки. В случае наводнения потоки были гораздо мощнее, они срывали все вокруг, расшатывали русло и так наносили ущерб природе. Сейчас потерь намного меньше, нам потребовалось время, чтобы понять: это действительно хорошее решение", - рассказывает он.

Эстония: забота о флоре и фауне

Обсуждаемый на европейском уровне закон о восстановлении природы призван оздоровить реки, находящиеся в плохом состоянии - те, где численность видов сокращается угрожающими темпами.

Эстония также вносит свою лепту. Танель Адер, сотрудник эстонского правительства, показывает плотину на реке Ягала и рассказывает: "Вот один из ярких примеров общественных дебатов, которые ведутся в Эстонии. Люди обсуждают, снести ее или оставить в прежнем виде для производства гидроэлектроэнергии".

У подножия дамбы рыбаки наслаждаются уловом. Барьер на реке гарантирует "сборище" рыбы на этом участке реки. "Рыбаки счастливы, так как могут ловить лосося и форель! - поясняет Танель Адер. - Лосось идет на нерест, на его пути стоит плотина. Мы же теряем тот огромный потенциал реки, который у нас есть".

В Эстонии эта плотина - исключение. При финансовой поддержке ЕС страна потратила миллионы евро на освобождение своих рек. На реке Пярну, к примеру, демонтировано несколько устаревших плотин.

"Сегодня река стала намного живее".

Символом этой политики является местечко Синди. Раньше там находилось огромное препятствие - остатки старой шерстяной фабрики. Спустя несколько лет ландшафт здесь полностью преобразился.

"Раньше река была закрыта для людей, а теперь здесь проводится множество соревнований по водным видам спорта, все желающие могут на них попасть, так что очевидно: сегодня река стала намного живее", - с восторгом отмечает Кюлли Таммур, руководитель проекта по демонтажу плотины Синди.

О плюсах говорит и Кайре Илус из местного муниципалитета: "Число жителей стало расти после многолетнего спада, мы также видим, что компании планируют инвестировать сюда".

Освобождение 3 тысяч километров к в верхнем течении положительно повлияло на почти 30 видов живущих в эстонских реках рыб, включая леща и миногу. Ученые отслеживают их восстановление с помощью датчиков. "У нас была проходная рыба только ниже плотины по течению, а теперь есть и выше", - говорит Меэлис Тамбетс, специалист по охране природы из WildLife Estonia. - Это хорошо и для рыбаков, и для туризма, и для настроения людей".

В Эстонии, как и в других странах, для восстановления ресурсов нужно время. Но некоторые решили ускорить процесс. Мы встретили группу рыбаков-добровольцев, которые выпускали в воду тысячи мальков.

Их цель - за день отправить в реку Пярну 90 тысяч мальков лосося, чтобы они росли, пошли бы на нерест, способствуя увеличению популяции.