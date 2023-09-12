Средняя температура воздуха в Европе увеличивается почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Какие страны теплеют быстрее других?

Ученые подтвердили, что лето 2023 года с большим отрывом станет самым жарким сезоном за всю историю человечества.

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"Это очень заметно на графике, и это заставляет меня серьезно беспокоиться о том, что нас ждет в будущем", — говорит заместитель директора Службы изменения климата ЕС Copernicus Саманта Берджесс.

В июне-июле-августе средняя температура в северном полушарии достигла 16,77°C, что на 0,66°C выше средней для этого времени года.

30 самых жарких летних сезонов в северном полушарии C3S/ECMWF

"Это одна из проблем, с которой мы сталкиваемся как климатологи", — поясняет она.

Новый рекорд не противоречит прогнозам ученых на этот период, хотя и находится на "внешнем краю" диапазона. "Но меня беспокоит динамика, которую мы можем наблюдать в системе", — добавляет Саманта Берджесс.

Во-первых, океан никогда не был таким теплым. "Если я посмотрю на график теплового баланса океана, мне станет интересно, куда он денется, ведь мы находимся не в том времени года, когда он должен быть максимальным", — говорит она.

Суточная глобальная температура поверхности моря (°C), осредненная по области 60° ю.ш.-60° с.ш., построенная в виде временного ряда для каждого года с 1.01.1979 по 31.09.2023 C3S/ECMWF

Во-вторых, мы находимся в году Эль-Ниньо, который заставляет глобальную температуру увеличиваться.

"Мы также знаем, что каждый Эль-Ниньо отличается от других, и ни один Эль-Ниньо никогда не начинался, когда океан был настолько теплым. Поэтому мы пока не знаем, насколько сильным будет этот феномен, и внимательно будем наблюдать за ним в течение следующих нескольких месяцев", — поясняет Саманта Берджесс.

2023 год может не только побить рекорд самого жаркого лета, но и стать самым жарким годом в истории человечества в целом. В настоящее время он отстает от 2016 года на 0,01°С.

"С таким количеством тепла в мировом океане 2023 год — если только у нас не будет безумно холодной зимы и осени — станет самым теплым годом за всю историю", — сказала она в интервью Euronews Green.

Однако это "самое жаркое лето в нашей жизни" может запомниться как одно из самых холодных, если не ограничить выбросы в ближайшее время.

Глобальное потепление приводит к увеличению числа экстремальных явлений. К примеру, в Греции быстро сменяют друг друга пожары и наводнения; на прошлой неделе в одном из регионов за два дня выпало почти вдвое больше среднегодовой нормы осадков.

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Исследователи обнаружили, что каждый градус Цельсия, на который нагревается атмосфера, увеличивает количество водяного пара, которое она может удерживать, на 7%.

Европа теплеет быстрее, чем в среднем мир

Когда мы говорим о предотвращении необратимого изменения климата путем ограничения глобального потепления до 1,5°С, как предусмотрено Парижским соглашением, мы имеем в виду среднемировые показатели. В настоящее время температура на планете превышает доиндустриальный уровень примерно на 1,2°С, и, как говорит Саманта Берджесс, "каждая доля градуса имеет значение".

В Европе потепление происходит быстрее, чем в среднем в мире — сейчас средняя температура в регионе примерно на 2,2°С выше доиндустриального уровня (1850-1900 гг.). Средняя температура на континенте этим летом составила 19,63°C, что на 0,83°C выше среднего значения.

Отчасти такое различие объясняется близостью к Арктике, где потепление в 3-4 раза превышает среднемировой уровень. Утрата морского льда в районе Северного полюса влияет на альбедо (способность отражать солнечный свет) региона, что оказывает обратное воздействие и на Европу. Однако существует огромное количество причин, объясняющих глобальные колебания в повышении температуры.

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В чем разница между температурой земли и воздуха?

Цель Парижского соглашения — удержать глобальное потепление на уровне 1,5°С (и значительно ниже 2°С) — относится к глобальной температуре воздуха.

Эта "приземная температура воздуха" регистрируется на высоте двух метров над землей в соответствии со строгими инструкциями Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Она дает более низкие показания, чем температура земли, поскольку земля поглощает гораздо больше излучения. Кроме того, суша нагревается быстрее океана.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), в период с 2013 по 2022 год температура суши в Европе увеличится примерно на 2,04-2,10°C.

Как различается потепление в Европе по странам?

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Глобальное потепление на уровне стран также различается по Европе. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) недавно опубликовала статистику изменения температуры на суше, которая позволяет сравнить тенденции между европейскими странами.

Базовый уровень здесь иной, поскольку статистика измеряет изменение температуры по отношению к среднему значению 1951-1980 годов, а не к доиндустриальному периоду.

В 2022 году глобальная годовая температура на суше была на 1,39°C теплее, чем в среднем за 1951-1980 годы. Из всех континентов наибольший рост температуры (2,23°C) в прошлом году наблюдался в Европе.

В 22 из 41 европейской страны, включенной в данные, температура повысилась более чем на 2°C. По температуре воздуха лето 2022 года стало самым жарким в Европе за всю историю наблюдений, что было обусловлено значительным количеством волн жары.

Наибольшее повышение температуры на суше в 2022 году было зафиксировано во Франции

В 2022 году годовое изменение температуры на суше по сравнению с базовым уровнем 1951-1980 гг. варьировалось от 1,04°C в Греции до 2,93°C во Франции и Люксембурге.

В Бельгии, Швейцарии, Нидерландах и Германии рост температуры на суше также превысил 2,5°C.

Почему температура так сильно колеблется в течение многих лет?

Естественная изменчивость системы означает, что величина годового изменения температуры в каждой стране каждый год разная.

Если в 2022 г. повышение температуры суши в ЕС составило 2,26°C, то в 2021 г. — всего 1,54°C. В 2021 году температура во Франции была ниже средней по ЕС, в то время как в 2022 году она выросла больше всего.

Однако долгосрочная тенденция прослеживается очень четко.

В Италии температура повышается уже 38 лет подряд

Количество лет подряд, в течение которых температура на суше превышала средние значения 1951-1980 годов, увеличивается в каждой стране. Это вызывает беспокойство у климатологов.

К 2022 году оно варьировалось от 12 лет в Великобритании, Швеции, Норвегии, Ирландии и Дании до 38 лет в Италии и на Мальте.

В большинстве стран последний раз годовая температура снижалась либо в 1996-м, либо в 1997 году. Начиная с 2011 года температура суши повышается во всех из 41 страны.

Наибольшие подъемы и спады годовых температур суши в Европе

Если рассматривать изменения за последние четыре десятилетия, то в семи странах годовой прирост температуры суши превысил 3°C. В основном это произошло в странах Восточной Европы в 2020 году, когда на континенте установилась сильная жара.

Наибольшее изменение температуры в России составило 3,69°C, за ней следуют Эстония (3,63°C) и Латвия (3,55°C).

"Наступила эра глобального кипения": Когда будет пройдена отметка 1,5°C?

По данным Службы Copernicus, июль 2023 года был на 1,5°C теплее, чем средняя доиндустриальная температура. Основываясь на этих данных, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "эпоха глобального потепления закончилась" и "наступила эпоха глобального кипения".

Хотя глобальный порог в 1,5°С временно пройден, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем последнем оценочном докладе ясно дает понять, что значимое нарушение будет измеряться годами, а не месяцами.

Климатические модели показывают, что, скорее всего, в начале 2030-х годов мы на целый год преодолеем отметку 1,5°C. После этого пройдет около 20 лет, прежде чем ученые смогут с уверенностью сказать, что мы потеряли шансы на ограничение глобального потепления до этого критического порога.

Это произойдет потому, что концентрация парниковых газов в атмосфере выросла настолько, что теперь вокруг Земли образовалось "одеяло" из них, которое удерживает тепло, говорит Саманта Берджесс.

"Чем скорее лица, принимающие решения в мире, осознают необходимость принятия мер по смягчению будущих последствий, тем лучше будет на планете не только для людей нашего поколения, но и для последующих поколений".